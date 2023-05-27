У Брянській області неспокійно – росіяни заявили про прорив диверсантів та атаку дронів-камікадзе
Місцевих жителів попросили сховатися у підвалах
Диверсанти намагаються прорватися до Брянської області. За даними джерел, неподалік населених пунктів Сушани та Бровничі триває бій. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Як ідеться в інформації, місцевих жителів попросили сховатися у підвалах. Усі служби піднято по тривозі. У МВС оголошено сигнал «Едельвейс».
Крім того, у тому ж районі дрон-камікадзе атакував автомобіль «Нива» на дорозі Бровничі – Сушани. За попередніми даними, загинули двоє військовослужбовців.
Нагадаємо, зранку повідомлялося про атаки безпілотників на будівлі нафтопроводів у двох областях РФ. Губернатор Псковської області заявив про пошкодження адмінбудівлі нафтопроводу біля села Литвинове. Телеграм-канали також стверджували, що у Тверській області два безпілотники атакували нафтопереробну станцію неподалік села Єрохіно, яке обслуговує нафтопровід «Дружба». Перевірити це поки неможливо.
Крім того, у суботу, 27 травня, у місті Шебекіно в Бєлгородській області РФ прогриміли потужні вибухи.
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