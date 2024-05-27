Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міноборони Франції заперечило інформацію про відправку своїх інструкторів до України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Міноборони Франції заперечило інформацію про відправку своїх інструкторів до України
27 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорював з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню ініціативу Парижа з відправлення в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців
фото з відкритих джерел

У відомстві зазначають, що це питання ще опрацьовують

У Міністерстві оборони Франції не підтвердили інформацію про відправлення своїх військових інструкторів до України. Про це йдеться у відповіді французького Міноборони у відповідь на запит агентства AFP.

«Тренування на українській землі є одним з проєктів, які обговорювали після конференції на підтримку України, скликаної президентом Франції Еммануелем Макроном 26 лютого. Як і всі проєкти, що обговорювали з цієї нагоди, це продовжує залишатися предметом роботи з українцями», – йдетсья у повідомленні.

У відомстві додали, що вони вивчають потреби ЗСУ, аби зробити співпрацю ефективнішою.

Нагадаємо, перші французькі інструктори невдовзі відвідають українські навчальні центри та ознайомляться з їхньою інфраструктурою та персоналом. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

«Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом», – наголосив український головком.

Як повідомлялося, Сполучені Штати наразі не збираються направляти своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових.

Проте Литва може відправити свої військових до України для того, щоби навчати бійців Сил Оборони. Вільнюс готовий піти на такий крок в межах коаліції, яку міг би очолити Париж, заявив міністр закордонних справ країни Ґабріелюс Ландсберґіс.

Читайте також:

Теги: Франція війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія продовжує робити все, аби санкції проти неї лише посилювалися
Санкції проти Росії. Що працює, а що не дуже
19 травня, 17:44
Журналісти пишуть, що Макрон планує переконати Шольца бути з ним на майбутній зустрічі з Сі Цзіньпіном
Макрон проведе «таємну вечерю» з Шольцом перед візитом глави Китаю
2 травня, 17:50
Окупанти влучили по Холодногірському районі Харкова у зону житлової забудови
Удар авіабомбами по Харкову: відомо про одну загиблу
3 травня, 14:38
Естонія потенційно готова відправити війська на захід України
Одна з країн ЄС «всерйоз» обговорює можливість відправки військ в Україну
13 травня, 21:04
На Донеччині окупанти намагаються відтягнути Сили оборони та зробити менш концентрованою бойову роботу наших військ
Сили оборони змогли частково стабілізувати ситуацію на Харківщині
15 травня, 19:05
Керівник ЦПД запевнив, що лінії оборони у Харківській області є
Чому на прикордонні Харківщини немає оборонних рубежів: пояснення Центру протидії дезінформації
13 травня, 11:08
Французькі солдати тренуються на ландшафті, схожому на український
Франція створила спецпідрозділ, який може бути корисним для України
18 травня, 22:46
Рятувальники та правоохоронці ліквідовують наслідки обстрілу Харківщини, 19 травня 2024 р.
Ракети вдарили по базі відпочинку під Харковом: кількість поранених зросла вдвічі
19 травня, 13:57
Введення військ – достатньо важливе політичне рішення, вважає Годжес
Годжес назвав можливі цілі військ НАТО в Україні
Вчора, 14:59

Політика

The Telegraph: Китай готує флот для вторгнення на Тайвань
The Telegraph: Китай готує флот для вторгнення на Тайвань
Міноборони Франції заперечило інформацію про відправку своїх інструкторів до України
Міноборони Франції заперечило інформацію про відправку своїх інструкторів до України
Іран вперше поставив Росії високоточні авіабомби Qaem-5: що про них відомо
Іран вперше поставив Росії високоточні авіабомби Qaem-5: що про них відомо
Обмеження російських дипломатів у Польщі: Кремль відреагував
Обмеження російських дипломатів у Польщі: Кремль відреагував
Польща закриється від Росії «Східним щитом»: подробиці нового плану Варшави
Польща закриється від Росії «Східним щитом»: подробиці нового плану Варшави
Очевидець україно-російських переговорів розказав про роль Абрамовича та його отруєння
Очевидець україно-російських переговорів розказав про роль Абрамовича та його отруєння

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Загибель військових 128-ї бригади на Запоріжжі: хто навів? Прокуратура відзвітувала про розслідування
7920
The Economist розповів, чому Євросоюз не може збільшити виробництво снарядів
6949
Втрати ворога станом на 27 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
5627
Як заощадити на подорожі поїздом: знижки на квитки Укрзалізниці
5348
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5192
Україна виділила 463 млн гривень на вивчення пінгвінів. Соцмережі в шоці

Новини

Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
Сьогодні, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
Вчора, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua