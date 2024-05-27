Міноборони Франції заперечило інформацію про відправку своїх інструкторів до України

27 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорював з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню ініціативу Парижа з відправлення в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців

У відомстві зазначають, що це питання ще опрацьовують

У Міністерстві оборони Франції не підтвердили інформацію про відправлення своїх військових інструкторів до України. Про це йдеться у відповіді французького Міноборони у відповідь на запит агентства AFP.

«Тренування на українській землі є одним з проєктів, які обговорювали після конференції на підтримку України, скликаної президентом Франції Еммануелем Макроном 26 лютого. Як і всі проєкти, що обговорювали з цієї нагоди, це продовжує залишатися предметом роботи з українцями», – йдетсья у повідомленні.

У відомстві додали, що вони вивчають потреби ЗСУ, аби зробити співпрацю ефективнішою.

Нагадаємо, перші французькі інструктори невдовзі відвідають українські навчальні центри та ознайомляться з їхньою інфраструктурою та персоналом. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

«Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом», – наголосив український головком.

Як повідомлялося, Сполучені Штати наразі не збираються направляти своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових.

Проте Литва може відправити свої військових до України для того, щоби навчати бійців Сил Оборони. Вільнюс готовий піти на такий крок в межах коаліції, яку міг би очолити Париж, заявив міністр закордонних справ країни Ґабріелюс Ландсберґіс.