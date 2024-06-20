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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Війна на виснаження: наслідки для України та Росії

glavcom.ua
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Тактика війни на виснаження: від стратегій до реальності на передовій
фото: depositphotos.com

Поточні тези у нашій війні на виснаження

  • Стартове – чомусь ми вважаємо, що саме лиховісне зараз треба шукати у новинах, які стосуються подій на передовій.

Але там картину, за велику рахунком, можна звести до поняття «позиційного тупика», буквально в стилі Першої світової, коли обидві сторони докладають значних зусиль на полі бою, але не мають відповідних зрушень.

Саме лиховісний «туман війни» насправді у тому, які далі рішення ухвалюватиме РФ для продовження війни проти України. Тобто чи буде Кремль оголошувати нову мобілізацію, чи навпаки масштабує залучення найманців, ну і врешті – як поновлюватиме отримані втрати по техніці та озброєння, і яку роль там можуть зіграти засіки Ким Чен Ина.

Оскільки накопичений росіянами ресурс і потенціал для «великого літнього наступу» на даний момент по суті вичерпано, якось навіть варіант із диверсійним наступом на Сумську область в окупантів так і не перейшов до практичної реалізації.

  • Чомусь ми думаємо, що навіть війна на виснаження завершується політичним врегулюванням.

Але насправді таке завершується в дещо інший спосіб – спочатку одна зі сторін війни стикається із тим, що далі просто не може вести бойові дії, а уже потім цей результат фіксується у вигляді відповідних політичних конструкцій.

  • Логіка підказує, що із пастки «війни на виснаження» треба вибиратись, але при спробі виходу можна опинитись у двох нових пастках.

Якщо обирати варіант «повільніше виснажуватись», то це все одно війна на виснаження з усіма негативними аспектами, тільки довше. Якщо ж обирати варіант «швидше мобілізовуватись», то тут починаються свої специфічні нюанси.

Наприклад, чомусь наші західні партнери говорять про необхідність мобілізації людських ресурсів, але при цьому вони доволі скромно мовчать про поставку нових партій техніки та озброєння для активних бойових дій на суходолі.

Уже навіть ніхто не береться «відкопувати» нам десь Т-72 чи Leopard 2 із залишків по загашникам. І це все при тому, що скажімо так ступінь моторизації нашого війська глибоко лишає бажати кращого. Хто вміє користуватись The Military Balance, той ще краще зрозуміє, про що я.

  • Раз у нас пішла мода на «гуманітарні» дискусії про характер війни, то і я у це теж встряну.

От дивіться, брати і сестри українці, за одним із недавніх соцопитувань 60% опитаних наших співвітчизників сказали, що вважають нашу поточну війну екзистенційною. Але тут виникає питання: а от екзистенційна війна – це про засоби для її ведення чи про досягнення певного результату?

***

За великим рахунком, тут можна було б сказати навіть не «тези», а «вузли».

Бо по кожному з питань наче і окреслено просто, але доведеться наче рубати Гордіїв вузол.

Війна на виснаження: наслідки для України та Росії фото 1

Ось цей скріншот з одного з вітчизняних Telegram-ресурсів лишаю тут навмисно. Кожен із Вас може сам знайти цій ілюстрації застосування.

Наприклад, відшукати першоджерело та й переклавши донести своїй цільовій західній аудиторії, чому економіку РФ санкційним тиском треба довести до стану «нехай жеруть траву».

Або можливо когось побачене надихне вести свою діяльність в інтересах Перемоги з новою силою.

Ну або врешті можливо хтось просто буквально здогадається до теми збирати мега-донати за підписи від вітчизняного бізнесу на ATACMS чи Storm Shadow, ну і відповідно все організувати.

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Теги: росія війна українці Україна озброєння

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