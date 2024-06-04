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Бундестаг привітав дозвіл Україні бити по РФ німецькою зброєю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Бундестаг привітав дозвіл Україні бити по РФ німецькою зброєю
Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн неодноразово критикувала нерішучість німецького уряду в питаннях військової підтримки України
фото: nordbayern.de

Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони підтвердила своє переконання про необхідність постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн привітала рішення Німеччини дозволити Україні застосовувати німецьку зброю проти військових об'єктів на території РФ. Також вона висловила своє переконання про необхідність постачання в Україну німецьких крилатих ракет Taurus. Про це голова комітету розповіла інтерв'ю агенції dpa, пише DW.

Штрак-Ціммерманн зазначила, що відповідно до міжнародного права українці мають право оборонятися, зокрема, завдаючи ударів по військових об’єктах на території РФ.

«Міжнародне право прямо передбачає цілеспрямовані атаки як захист. Це означає, що відповідно до міжнародного права українці мають право оборонятися, що ми допомагаємо зброєю і матеріалами, і що агресор знищується заздалегідь. Це стосується винятково військових цілей», – заявила політик.

Коментуючи зміну курсу уряду ФРН щодо застосування Україною німецької зброї проти РФ, вона зазначила, що «це мало статися набагато раніше».

За словами Штрак-Ціммерманн, якщо українці «хочуть захищати і боронити власну країну, у них є дві можливості»: протиповітряна оборона та знищення ворожих військових позицій, з яких здійснюються атаки на Україну.

Крім цього, очільниця комітету Бундестагу з питань оборони підтвердила своє переконання про необхідність постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну. Вона зазначила, що вся дискусія про Taurus ґрунтується на знищенні російських маршрутів поставок. 

Раніше Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн неодноразово критикувала нерішучість німецького уряду в питаннях військової підтримки України. 

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею дозволити Україні застосовувати західну зброю для ударів територією Росії.

Також Шольц сказав, що дозвіл для України завдавати ударів по військових цілях на території РФ німецькою зброєю не призведе до ескалації, проте дасть змогу захистити свої великі міста. Він підкреслив, що рішення дозволити Україні використовувати німецьку зброю для ударів по РФ ретельно продумали у співпраці з «друзями та союзниками» Німеччини.

Теги: Німеччина зброя війна

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