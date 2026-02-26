Головна Країна Події в Україні
Харків: через нічну атаку постраждали чотири райони

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Харків: через нічну атаку постраждали чотири райони
Один з ударів припав на територію Центрального парку
Через обстріл РФ постражали дев'ять людей

У ніч на 26 лютого Харків зазнав масованої комбінованої атаки дронами та ракетами. Під ударом опинилися щонайменше чотири райони: Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський, пише «Главком».

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог застосував близько 17 ударних безпілотників і дві ракети. Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, приватний сектор, автомобілі, контактні мережі та газопровід. На кількох локаціях виникли пожежі.

Міський голова Ігор Терехов повідомляв про пряме влучання в багатоповерхівку у Шевченківському районі, пожежу в Слобідському, а також руйнування приватних будинків у Салтівському районі. Один з ударів припав на територію Центрального парку.

Відомо про щонайменше дев’ятьох постраждалих. Також у селі Рай-Оленівка внаслідок атаки безпілотника троє людей, серед яких дитина, зазнали гострої стресової реакції. Усім постраждалим надається медична допомога, на місцях працюють рятувальники та комунальні служби.

У Запоріжжі через російську атаку постраждали шестеро людей. Окупанти завдали 12 ворожих ударів по місту.

Також цієї ночі російські терористи завдали комбінованого удару по столиці. Ворог застосував дрони та балістичні ракети. Станом на 05:30 атака БпЛА продовжується.

Теги: Харків обстріл

