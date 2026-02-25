Російський дрон на оптоволокні вперше долетів до Харкова

Виявляти такі безпілотники складніше, адже через оптоволоконне керування вони не випромінюють радіосигналу

У Харкові 25 лютого вперше зафіксували застосування російського FPV-дрона на оптоволокні. За даними слідства, близько 15:00 безпілотник діаметром 13 дюймів вдарив по території Київського району міста та влучив у дерево. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише «Главком».

Зазначається, що це перший підтверджений випадок використання FPV-дрона на оптоволоконному керуванні по Харкову від початку повномасштабного вторгнення РФ.

фото: Харківська обласна прокуратура

Водночас радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (позивний Флеш) повідомив, що ворожий дрон долетів до північної околиці міста.

За його словами, виявляти такі безпілотники складніше, адже через оптоволоконне керування вони не випромінюють радіосигналу. У таких випадках можуть допомогти радіолокаційні станції, однак при низькому польоті навіть вони не гарантують ефективного виявлення.

Раніше Флеш в інтерв’ю «Главкому» розповів, що оптоволоконні дрони – це FPV-коптери, якими керують через оптоволоконний кабель, що розмотується з котушки на борту під час польоту.

Також політик, громадський активіст, а тепер військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко у розмові з «Главкомом» зазначив, що пошук рішення проти такої зброї має відбуватися на рівні держави, зокрема у Національній академії наук України. Про це говорить