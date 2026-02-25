Головна Країна Події в Україні
Російський дрон на оптоволокні вперше долетів до Харкова

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дрон врізався в дерево
фото: Харківська обласна прокуратура

Виявляти такі безпілотники складніше, адже через оптоволоконне керування вони не випромінюють радіосигналу

У Харкові 25 лютого вперше зафіксували застосування російського FPV-дрона на оптоволокні. За даними слідства, близько 15:00 безпілотник діаметром 13 дюймів вдарив по території Київського району міста та влучив у дерево. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише «Главком».

Зазначається, що це перший підтверджений випадок використання FPV-дрона на оптоволоконному керуванні по Харкову від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Російський дрон на оптоволокні вперше долетів до Харкова фото 1
фото: Харківська обласна прокуратура

Водночас радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (позивний Флеш) повідомив, що ворожий дрон долетів до північної околиці міста.

Російський дрон на оптоволокні вперше долетів до Харкова фото 2

За його словами, виявляти такі безпілотники складніше, адже через оптоволоконне керування вони не випромінюють радіосигналу. У таких випадках можуть допомогти радіолокаційні станції, однак при низькому польоті навіть вони не гарантують ефективного виявлення.

Раніше Флеш в інтерв’ю «Главкому» розповів, що оптоволоконні дрони – це FPV-коптери, якими керують через оптоволоконний кабель, що розмотується з котушки на борту під час польоту.

Також політик, громадський активіст, а тепер військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко у розмові з «Главкомом» зазначив, що пошук рішення проти такої зброї має відбуватися на рівні держави, зокрема у Національній академії наук України. Про це говорить

