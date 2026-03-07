Головна Країна Події в Україні
Росіяни у Харкові вбили вчительку та її сина-другокласника. Розбір завалів триває

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Київському районі Харкова внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено 19 багатоповерхівок
фото: Харківська обласна військова адміністрація

Кількість загиблих після удару по багатоповерхівці у Харкові зросла до 11, серед них – двоє дітей

Кількість загиблих унаслідок російського удару балістичною ракетою по багатоповерхівці в Харкові зросла до одинадцяти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За попередньою інформацією, війська РФ вдарили по будинку ракетою «Изделие-30».

Серед загиблих є двоє дітей – дев’ятирічний хлопчик та 13-річна дівчинка.

Мер Харкова Ігор Терехов розповідав, що під час нічної атаки на місто у своєму будинку загинула вчителька початкових класів шостого ліцею та її син, учень другого класу. Також разом зі своєю мамою загинула восьмикласниця 16-го ліцею.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що постраждали 16 людей. До лікарень доправили чотирьох поранених, зокрема – 11-річного хлопчика. Дитина зазнала значних травм, перебуває у вкрай важкому стані в реанімації. Також постраждав шестирічний хлопчик із цієї ж родини. У нього діагностовано забої, стан задовільний.

Загалом під завалами могли перебувати 14 людей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місці.

Росіяни у Харкові вбили вчительку та її сина-другокласника. Розбір завалів триває фото 1

У Київському районі внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено 19 багатоповерхівок, школу та зруйновано низку торговельних павільйонів.

Нагадаємо, у ніч проти 7 березня, близько 01:35, російські окупаційні війська здійснили черговий цинічний напад на житловий квартал Харкова. Ворожа ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста, що призвело до масштабних руйнувань та численних жертв.

Як відомо, у Харкові триває рятувальна операція на місці влучання ворожої балістичної ракети у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі. Під час розбору завалів рятувальники деблокували тіла нових жертв. 

Теги: Харків рятувальники будинок місто ракета Олег Синєгубов Ігор Терехов дитина

