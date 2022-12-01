Російські хакери атакували сайти Ватикану після заяви Папи Римського

Посол України у Ватикані вважає, що атака – це російська відповідь на останні важливі заяви Папи Франциска

Після заяви Папи Римського про те, що він вважає Росію та президента Володимира Путіна винними у війні проти України, російські хакери атакували сайти Ватикану. Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

«Російські терористи дісталися сьогодні сайтів міста-держави Ватикан: багато онлайн сторінок різних структур Римської Курії стали недоступними! Російські хакери ще раз демонструють реальне обличчя російської політики, безпосередньо визначеної Парламентською Асамблеєю Ради Європи як терористичної», – написав він у Facebook.

За словами дипломата, це – російська відповідь на останні важливі заяви Папи Франциска.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск назвав Росію країною-агресором та пояснив, чому публічно не критикує президента РФ Володимира Путіна. Папа наголосив на жорстокості окупаційних військ рашистів. «Коли я говорю про Україну, то говорю про народ-мученика, мученицький народ. Якщо існує мученицький народ, тобто той, хто його мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що маю багато інформації про жорстокість військ, які вторгаються», – наголосив Франциск.

Також раніше Папа Римський Франциск заявив, що не вірить у жорстокість росіян, а натомість вважає їх «великим народом» і захоплюється «російським гуманізмом».

Раніше Ватикан запропонував організувати у себе переговори між Україною та Росією.