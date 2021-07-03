  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Російські кораблі ігнорували сигнал «SOS» українського судна, – Міноборони України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поширення зазначеної інформації відбувалось у той час, коли судно вже буксирувалось кораблем морської охорони ДПС - Російські кораблі ігнорували сигнал «SOS» українського судна, – Міноборони України

    Поширення зазначеної інформації відбувалось у той час, коли судно вже буксирувалось кораблем морської охорони ДПС

    Фото з відкритих джерел

    Ракетний крейсер «Ивановец» ЧФ та сторожовий корабель «Безупречный» до українського судна не наближались

    У Міноборони заявили, що кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал «SOS» українського риболовецького судна і не наближалися до нього.

    Про це повідомили у пресслужбі Міноборони України.

    «За даними Головного управління розвідки, кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал «SOS» українського риболовецького судна», – йдеться у повідомленні Міноборони.

    «Розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну «ОД-2592», що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, є черговим інформаційним заходом Росії.

    Поширення зазначеної інформації відбувалось у той час, коли судно вже буксирувалось кораблем морської охорони ДПС України до порту приписки Очаків.

    При цьому, названі у російських інформаційних вкиданнях ракетний крейсер «Ивановец» ЧФ та прикордонний сторожовий корабель «Безупречный» прикордонної служби ФСБ РФ до українського судна не наближались, попри отримання сигналу «SOS», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, у суботу зранку в РФ заявили, що направили ракетний катер Чорноморського флоту до українського рибальського судна, яке зазнає лиха в Чорному морі.

    Зазначалося, що екіпаж катера на міжнародному каналі зв’язку прийняв сигнал лиха риболовецького судна «ОД-2592», капітан якого повідомляв, що у судна відмовив двигун, воно знеструмлене, перебуває в дрейфі і просив допомоги про інформування влади України про аварію.

    Як повідомлялося пізніше, в Регіональному управлінні морської охорони Державної прикордонної служби України повідомили, що катер морської охорони «Балаклава» взяв на буксир фелюгу, яка потерпала у відкритому морі й була знеструмлена, і буксирує її до порту виходу до Очакова.

    Теги: Росія Чорне море ФСБ Міноборони корабель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські кораблі ігнорували сигнал «SOS» українського судна, – Міноборони України