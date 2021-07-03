Російські кораблі ігнорували сигнал «SOS» українського судна, – Міноборони України

Поширення зазначеної інформації відбувалось у той час, коли судно вже буксирувалось кораблем морської охорони ДПС

Ракетний крейсер «Ивановец» ЧФ та сторожовий корабель «Безупречный» до українського судна не наближались

У Міноборони заявили, що кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал «SOS» українського риболовецького судна і не наближалися до нього.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони України.

«За даними Головного управління розвідки, кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал «SOS» українського риболовецького судна», – йдеться у повідомленні Міноборони.

«Розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну «ОД-2592», що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, є черговим інформаційним заходом Росії.

Поширення зазначеної інформації відбувалось у той час, коли судно вже буксирувалось кораблем морської охорони ДПС України до порту приписки Очаків.

При цьому, названі у російських інформаційних вкиданнях ракетний крейсер «Ивановец» ЧФ та прикордонний сторожовий корабель «Безупречный» прикордонної служби ФСБ РФ до українського судна не наближались, попри отримання сигналу «SOS», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу зранку в РФ заявили, що направили ракетний катер Чорноморського флоту до українського рибальського судна, яке зазнає лиха в Чорному морі.

Зазначалося, що екіпаж катера на міжнародному каналі зв’язку прийняв сигнал лиха риболовецького судна «ОД-2592», капітан якого повідомляв, що у судна відмовив двигун, воно знеструмлене, перебуває в дрейфі і просив допомоги про інформування влади України про аварію.

Як повідомлялося пізніше, в Регіональному управлінні морської охорони Державної прикордонної служби України повідомили, що катер морської охорони «Балаклава» взяв на буксир фелюгу, яка потерпала у відкритому морі й була знеструмлена, і буксирує її до порту виходу до Очакова.