Українське судно, яке зазнало аварії в Чорному морі, взяли на буксир

Катер морської охорони «Балаклава» вже взяв на буксир судно, яке потерпало у відкритому морі

Судно було знеструмлено, тому не могло повідомити українську владу про ситуацію, що склалася, і подало сигнал порятунку

Риболовецьке судно, що зазнало аварії в Чорному морі, взято на буксир українським катером морської охорони.

Про це розповіла представниця Регіонального управління морської охорони Державної прикордонної служби Наталя Гуменюк, – повідомляє «Українська правда».

«Катер морської охорони «Балаклава» вже взяв на буксир фелюгу, яка потерпала у відкритому морі, була знеструмлена, і наразі буксирує її до порту виходу до Очакова.

Назустріч висунувся власник на іншій фелюзі. Певно, що вони зустрінуться в морі», – сказала Гуменюк.

Вона пояснила, що судно було знеструмлено, тому не могло повідомити українську владу про ситуацію, що склалася, і подало сигнал порятунку.

«В таких ситуаціях дійсно є тільки можливість передавати сигнал порятунку. Тому вони запросили, щоб найближчі судна проінформували українську владу про потрібну їм допомогу», – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, у суботу зранку в РФ заявили, що направили ракетний катер Чорноморського флоту до українського рибальського судна, яке зазнає лиха в Чорному морі.

Зазначалося, що екіпаж катера на міжнародному каналі зв’язку прийняв сигнал лиха риболовецького судна «ОД-2592», капітан якого повідомляв, що у судна відмовив двигун, воно знеструмлене, перебуває в дрейфі і просив допомоги про інформування влади України про аварію.