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    Українське судно, яке зазнало аварії в Чорному морі, взяли на буксир

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    Катер морської охорони &laquo;Балаклава&raquo; вже взяв на буксир судно, яке потерпало у відкритому морі - Українське судно, яке зазнало аварії в Чорному морі, взяли на буксир

    Катер морської охорони «Балаклава» вже взяв на буксир судно, яке потерпало у відкритому морі

    Фото з відкритих джерел

    Судно було знеструмлено, тому не могло повідомити українську владу про ситуацію, що склалася, і подало сигнал порятунку

    Риболовецьке судно, що зазнало аварії в Чорному морі, взято на буксир українським катером морської охорони.

    Про це розповіла представниця Регіонального управління морської охорони Державної прикордонної служби Наталя Гуменюк, – повідомляє «Українська правда».

    «Катер морської охорони «Балаклава» вже взяв на буксир фелюгу, яка потерпала у відкритому морі, була знеструмлена, і наразі буксирує її до порту виходу до Очакова.

    Назустріч висунувся власник на іншій фелюзі. Певно, що вони зустрінуться в морі», – сказала Гуменюк.

    Вона пояснила, що судно було знеструмлено, тому не могло повідомити українську владу про ситуацію, що склалася, і подало сигнал порятунку.

    «В таких ситуаціях дійсно є тільки можливість передавати сигнал порятунку. Тому вони запросили, щоб найближчі судна проінформували українську владу про потрібну їм допомогу», – сказала Гуменюк.

    Нагадаємо, у суботу зранку в РФ заявили, що направили ракетний катер Чорноморського флоту до українського рибальського судна, яке зазнає лиха в Чорному морі.

    Зазначалося, що екіпаж катера на міжнародному каналі зв’язку прийняв сигнал лиха риболовецького судна «ОД-2592», капітан якого повідомляв, що у судна відмовив двигун, воно знеструмлене, перебуває в дрейфі і просив допомоги про інформування влади України про аварію.

    Теги: Чорне море ракетний катер корабель порт
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    Українське судно, яке зазнало аварії в Чорному морі, взяли на буксир