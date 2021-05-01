Російські окупанти на Донбасі поранили українського воїна

Втрат серед військовослужбовців ЗСУ за минулу добу немає

За добу 30 квітня в районі проведення операції Об’єднаних сил російські найманці 6 разів порушили режим припинення вогню, станом на ранок 1 травня двічі відкривали вогонь, боєць ЗСУ отримав поранення.

Про це повідомили у пресцентрі Штабу ООС.

Неподалік Красногорівки противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

Поблизу селища Піски російські окупанти двічі здійснили обстріли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а у передмісті Авдіївки – з автоматичних станкових гранатометів.

В районі населеного пункту Широкине збройні формування Російської Федерації два рази відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

Станом на 7 годину ранку 1 травня зафіксовано 2 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Так, неподалік населеного пункту Новгородське противник відкривав вогонь із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

В районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули ВОГ-17 на позиції українських військових.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.

Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Нагадаємо: 30 квітня, російські бойовики обстріляли Красногорівку із заборонених мінометів.