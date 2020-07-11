Російські окупанти з опівночі один раз порушили режим припинення вогню



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Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника

Окупаційні війська гатили зі 120-мм мінометів

Російські окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«11 липня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння на Приазов’ї», – йдеться в повідомленні.

Як уточнили у пресцентрі, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики на світанку вели вогонь з мінометів калібру 120-мм і 82-мм на підступах до Водяного.

Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника, змусивши окупантів повернутись до дотримання режиму «тиші», додали у пресцентрі.

Нагадаємо, військовослужбовці Збройних сил України із складу Об’єднаних сил беруть участь у ліквідації лісової пожежі на Луганщині. Під час ліквідації пожежі використовуються безпілотники. Кількість військовослужбовців, які сьогодні залучені до ліквідації пожежі, становить 444 особи, задіяно близько 60 одиниць техніки, серед якої навіть безпілотні літальні апарати.

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