  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Російські окупанти з опівночі один раз порушили режим припинення вогню

    • Розсилка
    Підрозділи Об&rsquo;єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника - Російські окупанти з опівночі один раз порушили режим припинення вогню
    Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника

    Окупаційні війська гатили зі 120-мм мінометів

    Російські окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «11 липня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння на Приазов’ї», – йдеться в повідомленні.

    Як уточнили у пресцентрі, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики на світанку вели вогонь з мінометів калібру 120-мм і 82-мм на підступах до Водяного.

    Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника, змусивши окупантів повернутись до дотримання режиму «тиші», додали у пресцентрі.

    Нагадаємо, військовослужбовці Збройних сил України із складу Об’єднаних сил беруть участь у ліквідації лісової пожежі на Луганщині. Під час ліквідації пожежі використовуються безпілотники. Кількість військовослужбовців, які сьогодні залучені до ліквідації пожежі, становить 444 особи, задіяно близько 60 одиниць техніки, серед якої навіть безпілотні літальні апарати.

    Читайте також:
    Внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий Тарас Матвіїв
    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ