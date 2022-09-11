Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російські прапори у Вовчанську опинилися в смітнику (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російські прапори у Вовчанську опинилися в смітнику (відео)
Український прапор у Вовчанську
фото з відкритих джерел

Напередодні окупанти вийшли з міста

У Вовчанську зняли російські прапори і вже встановлюють українські стяги. Відповідні фото та відео з’явилися у мережі.

Так, на відео видно, що триколори повикидали у смітник.

Нагадаємо, напередодні депутат «Єдиної Росії» Євген Євтушенко повідомив про перенесення штабу з тимчасово окупованого Вовчанська, що на Харківщині, до Бєлгорода. Він також розповів про відхід російських військ із міста.

У Харківській області українські захисники вже звільнили близько 40 населених пунктів.

Теги: війна контрнаступ Україна Харківщина депутат відео окупанти росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник міста допомагав окупантам
Мер Вовчанська отримав підозру в держзраді
15 червня, 20:05
Окупанти боряться з українськими книгами
Окупанти вилучали українську літературу зі шкіл на Харківщині (документ)
Сьогодні, 12:13
Окупантам продовжують контракти без їх згоди
Окупантам продовжують контракти без їхньої згоди: перехоплення розвідки
Сьогодні, 13:25

Події в Україні

Деокупована Балаклія: український оператор зв’язку відновив роботу
Деокупована Балаклія: український оператор зв’язку відновив роботу
Окупанти обстріляли Покровськ: є загиблі та поранені (фото, відео)
Окупанти обстріляли Покровськ: є загиблі та поранені (фото, відео)
ЗСУ зайшли в село Велика Комишуваха (відео)
ЗСУ зайшли в село Велика Комишуваха (відео)
Російські прапори у Вовчанську опинилися в смітнику (відео)
Російські прапори у Вовчанську опинилися в смітнику (відео)
Стало відомо, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили на Харківщині
Стало відомо, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили на Харківщині
Рашисти вдарили по цивільних об’єктах у Вознесенську: є поранені
Рашисти вдарили по цивільних об’єктах у Вознесенську: є поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
416K
Десантники взяли у полон російського підполковника без штанів (фото)
275K
Терорист Гіркін запропонував віддати Україні частину Росії
271K
Путінська пропагандистка різко змінила пластинку: вже готова співати українські пісні
243K
Кадиров «офігів» від того, що відбувається в Україні (аудіо)
131K
Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині
104K
Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення)

Новини

Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
Вчора, 17:25
Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Вчора, 07:09
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
9 вересня, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
9 вересня, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
9 вересня, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
9 вересня, 19:22

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту