Російські прапори у Вовчанську опинилися в смітнику (відео)

Напередодні окупанти вийшли з міста

У Вовчанську зняли російські прапори і вже встановлюють українські стяги. Відповідні фото та відео з’явилися у мережі.

Так, на відео видно, що триколори повикидали у смітник.

Нагадаємо, напередодні депутат «Єдиної Росії» Євген Євтушенко повідомив про перенесення штабу з тимчасово окупованого Вовчанська, що на Харківщині, до Бєлгорода. Він також розповів про відхід російських військ із міста.

У Харківській області українські захисники вже звільнили близько 40 населених пунктів.