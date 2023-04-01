Російські війська не змогли виконати завдання Путіна – розвідка
Окупанти не досягли жодної зі стратегічних цілей, які перед ними ставили в Кремлі
Окупаційні війська Росії не змогли досягти жодної зі стратегічних цілей, які перед ними ставили в Кремлі. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в ефірі 24 каналу.
За словами розвідника, наразі Україна бачить апогей кампанії, яка називалася «новий російський великий наступ». А росіяни не змогли виконати чергові терміни та завдання Путіна, зокрема «взяти Донбас до кінця березня».
«Досі жодна з озвучених стратегічних цілей цієї ганебної війни, яку росіяни називають «Спеціальна воєнна операція», не досягнута і не буде досягнута», – заявив Юсов.
Умовний вихід би на адмінкордони дозволив би російським пропагандистам сказати, що бодай якісь цілі цієї СВО досягнуті, й переходити до спроб заморозити ситуацію і диктувати мир на своїх умовах, вважає Андрій Юсов.
Він також додав, що керівництво держави-агресора розуміє: довга війна – це катастрофічний сценарій для Росії.
Раніше британська розвідка заявила, що оголошений Росією загальний зимовий наступ з метою поширення російського контролю на весь Донбас провалився.
Також представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що загальна бравада загарбників більше ґрунтувалася на дезінформації і загальній переоцінці власних можливостей. У реальності ж вони зіткнулися із неможливістю вести наступ на кількох напрямках одночасно.
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