Російські війська не змогли виконати завдання Путіна – розвідка

Окупанти не досягли жодної зі стратегічних цілей, які перед ними ставили в Кремлі

Окупаційні війська Росії не змогли досягти жодної зі стратегічних цілей, які перед ними ставили в Кремлі. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в ефірі 24 каналу.

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За словами розвідника, наразі Україна бачить апогей кампанії, яка називалася «новий російський великий наступ». А росіяни не змогли виконати чергові терміни та завдання Путіна, зокрема «взяти Донбас до кінця березня».

«Досі жодна з озвучених стратегічних цілей цієї ганебної війни, яку росіяни називають «Спеціальна воєнна операція», не досягнута і не буде досягнута», – заявив Юсов.

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Умовний вихід би на адмінкордони дозволив би російським пропагандистам сказати, що бодай якісь цілі цієї СВО досягнуті, й переходити до спроб заморозити ситуацію і диктувати мир на своїх умовах, вважає Андрій Юсов.

Він також додав, що керівництво держави-агресора розуміє: довга війна – це катастрофічний сценарій для Росії.

Раніше британська розвідка заявила, що оголошений Росією загальний зимовий наступ з метою поширення російського контролю на весь Донбас провалився.

Також представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що загальна бравада загарбників більше ґрунтувалася на дезінформації і загальній переоцінці власних можливостей. У реальності ж вони зіткнулися із неможливістю вести наступ на кількох напрямках одночасно.