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Російські військові масово розривають контракти – не витримують натиску ЗСУ (аудіо)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російські військові масово розривають контракти – не витримують натиску ЗСУ (аудіо)
Окупанти зазнали в Україні значних втрат
фото з відкритих джерел

Окупанти скаржаться на шалені втрати

Професійні військові РФ не витримують натиску Збройних сил України і масово пишуть рапорти на розірвання контрактів. У них набагато краща підготовка, ніж у щойно мобілізованих рашистів, але навіть її замало, щоб вижити в Україні. Тож провоювавши на нашій землі близько 2 місяців, вони цілими підрозділами розривають контракти. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

«Короче, мы сегодня будем писать рапорта о расторжении контракта в связи с несоблюдением условий... Нех*й нам тут делать, это мы так решили… Мы тут уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили…», – розповідає дружині контрактник ЗС РФ.

Він скаржиться на шалені втрати від ЗСУ і на те, що російське командування сильно «косячить». Тож тепер цей доброволець «не готовий за них помирати».

СБУ нагадує, якщо контракти розірвати на вийде, російські військові можуть здатися в полон і зберегти своє життя: +380665803498 та +380931192984

Раніше військовослужбовець РФ на Херсонському напрямку розповів дружині про ситуацію біля переправи через Дніпро.

Теги: військові втрати Дніпро полон

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