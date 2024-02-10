Трагедія у Харкові: через атаку РФ заживо згоріли прокурорка та троє її синів

У Харкові на місці пожежі знайшли всі сім тіл загиблих, вони згоріли заживо

Ользі Путятіній було 35 років

Внаслідок атаки держави-агресора по Харкову загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна, її чоловік та троє їх синів. Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу – майже 4. Найменший – Павло, йому було лише 10 місяців. Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

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Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку.

Ользі Путятіній було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. На цей час перебувала у декретній відпустці.

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«Увесь колектив органів прокуратури висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Розділяємо біль та схиляємо голови в глибокій скорботі. Світла пам‘ять! Держава-терорист понесе відповідальність за кожне людське життя, яке вона забрала», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по Харкову. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу. В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з п'ятьох людей: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики). В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Крім того, отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік. Згодом стало відомо, що ворог поцілив у нафтобазу в Харкові.

Поліція показала відео, зняте в перші хвилини після прильоту по Харкову.

Крім того, увечері 9 лютого окупанти завдали ударів «Шахедами» по Великому Бурлуку. Там були пошкоджені лікарня та ресторан у центрі, повідомив начальник РВА Терещенко.