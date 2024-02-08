РФ обстріляла Селидове на Донеччині. Під завалами люди, є жертви (оновлено)

Унаслідок атаки зруйновано або пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та заклади освіти

У ніч на 8 лютого війська Росії вдарили ракетам по місту Селидове Донецької області. Про це повідомила пресслужба Селидівської міської військової адміністрації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, ворог бив по місту з 00:25 до 00:30. Внаслідок атаки окупантів у Селидовому частково зруйновано або пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та заклади освіти, під завалами одного з останніх опинився сторож, який охороняв приміщення.

«Всі служби працюють на місцях», – додали в МВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом голова Донецької ОВА Вадим Філашкін уточнив, що внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро - отримали поранення.

«Щонайменше одна людина загинула і сім поранено внаслідок нічних обстрілів Селидового. Серед поранених - дитина 2017 року народження», – повідомив він.

3 фото На весь екран





За його словами, росіяни сім разів обстріляли місто. Внаслідок атаки пошкоджено сім багатоповерхівок, три приватні будинки, три заклади освіти та адмінбудівлю. Крім того, постраждали вісім автомобілів.

«Це – тільки попередньо відомі наслідки. Точні масштаби завданої шкоди встановлюємо», – підкреслив голова ОВА.

Розпочалася 715-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 51 ракетний та 80 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях.