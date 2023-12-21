Влучання на Київщині та 105 вибухів на Чернігівщині: яка ситуація в регіонах

У ніч на 21 грудня окупанти випустили по Україні 35 «Шахедів»

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Київщині, на Рівненщині, в Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Київщина

Внаслідок нічної атаки дронами виникла пожежа на території одного з цивільних підприємств, загорання складського приміщення. Пожежа ліквідована. Вибиті вікна та пошкоджено стіни чотирьох поверхової будівлі та двох складських будівель, що розташовані поряд. Пошкоджено вісім автомобілів. Попередньо – жертв та постраждалих немає. Оперативні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки. Дані щодо наслідків уточнюються.

Хмельниччина

Сьогодні вночі на території області знищено ворожий БПЛА типу Shahed. Звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило. Дані уточнюються.

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Полтавщина

Під час нічної ворожої атаки уламки БпЛА впали на житловий будинок в Миргородському районі. Попередньо – без жертв. Дані щодо наслідків уточнюються.

Черкащина

Цієї ночі наші оборонці відмінусували відразу чотири ударних БпЛА противника. Зокрема, в Черкаському, Золотоніському та Звенигородському районах. За попередньою інформацією – внаслідок падіння уламків пошкоджено кілька господарських споруд і дах житлового будинку. Люди не постраждали.

Чернігівщина

За добу – два обстріли (105 вибухів). Ворог із гармати БМП, мінометів обстріляв Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитловий будинок. Без жертв.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 62 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Шалигинська, Есманська громади. Без наслідків. Вночі ворог здійснив мінометний обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано вісім вибухів. Без наслідків. Також у небі над Сумщиною пізно ввечері силами протиповітряної оборони знищено два ворожих БпЛА типу «Шахед».

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Запорізька область

Ворог гатив по 20 населених пунктах Запорізької області; зафіксовано 139 ударів Рашисти атакували 21 безпілотником Широке, Малинівку, Лугівське, Новодарівку, Новоандріївку та Новоданилівку, здійснили 12 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки, Роботиного й Преображенки, а також тричі вгатили авіаційними снарядами по Оріхову. 103 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Левадного, Білогір'я, Полтавки, Малинівки, Лугівського, П'ятихаток, Кам'янського, Малих Щербаків та інших міст і сіл на лінії вогню. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Протягом вчорашнього дня агресор бив по районному центру, Марганецькій, Покровській сільській та Мирівській громадах. Найбільше від ворожих атак дісталося Нікополю. Там постраждали двоє хлопців – 21 та 22 років. Вони лікуватимуться вдома. У місті пошкоджені 11 приватних будинків, вісім господарських споруд, авто і зупинка транспорту. Зачепило лінію електропередач. Є руйнування також у Мирівській громаді. Побиті господарська споруда та дві машини. Ввечері було збито два ворожих безпілотники (в Криворізькому та Дніпровському районах). Також вчора ввечері окупанти знову цілили по Нікополю. З важкої артилерії випустили більш ніж півдесятка снарядів. Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда, лінія електропередач і газогін. Загиблих та постраждалих немає.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Авіаційних ударів зазнала Синьківка Куп'янського району. Зранку ворог завдав удару по м. Куп'янськ Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Щодо потерпілих інформація не надходила. Вчора зранку стався ворожий обстріл с. Отрадне Куп'янського району. Пошкоджено лінію електропередач. Без постраждалих. Також вчора окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Луганщина

Окупанти знов великі сили кинули на Білогорівку та навколишні населені пункти Донеччини, де наші захисники відбили 13 штурмів. По селищу впродовж дня ворог бив із артилерії та мінометів різних типів. Завдали удару по Серебрянському лісу. Від обстрілів постраждало також Невське. За добу противник здійснив 127 обстрілів (549 снарядів).

Донеччина

Минулої доби під вогнем рашистів – вісім населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, смт Північне, с.Бердичі, с.Богданівка, с.Дружба Пошкоджено 23 житлових будинків (з них шість – багатоквартирні), підстанція 110кВ, адмінбудівля ДСНС, адмінбудівля відділення поліції, 20 гаражів, два цивільних автомобіля, приміщення прокуратури, приміщення суду. За добу на Донеччині: дві людини дістали поранення.

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Миколаївщина

Вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено тринадцять ворожих БпЛА Shahed-131/136. Учора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по с. Дніпровське Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також учора ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих. Під час нічної дронової атаки уламками збитого БпЛА в Веснянській громаді завдано руйнувань складському приміщенню агропідприємства. На місці виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 131 обстріл (687 снарядів), з них по м. Херсон – дев'ять обстрілів (30 снарядів). Рашисти поцілили у райони 38 населених пунктів області; територію заводу у Херсоні. У результаті ворожого обстрілу Тягинки постраждали 38-річний та 42-річний чоловіки. Їх ушпиталили. Також росіяни обстріляли Шляхове. Тяжкі травми отримала 69-річна жінка. Потерпілу госпіталізовано. У результаті нічного ворожого артобстрілу м.Херсон легких травм зазнав 36-річний працівник охоронної компанії. За добу по області чотири людини дістали поранення. Над деокупованою частиною Херсонської області збито чотири ворожих БПЛА типу «Шахед».