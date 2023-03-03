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Російський льотчик, який бомбардував Харківську телевежу, отримав вирок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російський льотчик, який бомбардував Харківську телевежу, отримав вирок
Для проведення повітряної атаки ворог застосував вісім авіаційних бомб
фото з відкритих джерел

Фігуранту призначено покарання у вигляді 12 років ув’язнення

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини російського військового, який брав участь в обстрілах українських міст. Зловмисником є заступник командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу ЗС РФ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

6 березня минулого року він на російському бойовому літаку перетнув державний кордон України і здійснив бомбардування радіотелевізійної станції у Харкові.

Встановлено, що для проведення повітряної атаки ворог застосував вісім авіаційних бомб ФАБ-500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті.

Самого льотчика українські захисники збили одразу після того як він скинув бомби. Після катапультування та приземлення його було затримано.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Фігуранту призначено покарання у вигляді 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, 6 березня російські загарбники влучили у телевізійну вежу Харкова.

Теги: бомбардування кордон льотчик ворог СБУ

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