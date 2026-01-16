Головна Світ Політика
Польща відповіла Трампу на закиди про неготовність України до миру

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Туск відповів президенту США Дональду Трампу на нещодавню заяву про те, що Росія нібито готова до підписання мирної угоди, а саме Україна блокує мирний процес
фото: Reuters

Туск заявив, що на Росію слід здійснювати більше тиску, оскільки вона не припиняє бомбардування українських міст

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відповів президенту США Дональду Трампу на нещодавню заяву про те, що Росія нібито готова до підписання мирної угоди, а саме Україна блокує мирний процес, пише «Главком».

Туск зазначив, що саме Росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не президент України Володимир Зеленський.

«Єдиною відповіддю Росії були подальші ракетні обстріли українських міст. Ось чому єдиним рішенням є посилення тиску на Росію. І ви всі це знаєте», – написав він.

Нагадаємо, Трамп в інтерв’ю заявив, що на його думку не Росія, а саме Україна затягує підписання мирної угоди. Він назвав президента Володимира Зеленського головною перепоною на шляху до мирної угоди у війні з Росією.

На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший земельний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: «Зеленський».

Як повідомлялось, Трамп поділився своїм баченням переговорного процесу між Україною та Росією. За його словами, наразі спостерігається готовність до діалогу з обох сторін, хоча раніше він стикався з відмовами як від Володимира Путіна, так і від Володимира Зеленського.

Про готовність до компромісу Трамп зазначив, що ситуація на дипломатичному полі динамічно змінюється. Також Трамп назвав себе єдиним «козирем» Зеленського.

Як повідомлялось, Зеленський провів розмову із конгресменами США – Ліндсі Гремом, Річардом Блюменталем. Глава держави подякував їм за незмінну двопартійну підтримку Конгресу. 

