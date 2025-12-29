Трамп готовий приїхати в Україну

Трамп зазначив, що питання Донбасу ще не вирішне, але буде

Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця, пише «Главком».

Щодо механізму ухвалення майбутніх угод, Трамп наголосив, що остаточне рішення має бути за Україною – через схвалення у парламенті або на загальнонаціональному референдумі. Він додав, що відчуває прагнення населення до припинення бойових дій.

Володимир Зеленський підтвердив, що сторони обговорювали можливість народного волевиявлення. За словами українського президента, референдум може стати одним із інструментів реалізації плану врегулювання, або ж рішення прийматиметься шляхом голосування народних депутатів. Зокрема, такий підхід розглядається в контексті майбутнього Донбасу.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може швидко закінчитися, або триватиме довго, і мільйони людей загинуть.

Перш ніж двоє лідерів повернулися, щоб увійти до будівлі позаду них, Трамп сказав журналістам, що, на його думку, «швидке» завершення війни неминуче.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.