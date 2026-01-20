Головна Київ Новини
Комбінований удар по Києву 20 січня: поліція показала наслідки обстрілу на Лівому березі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Дніпровському районі вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку
фото: поліція Києва/Facebook

У Дніпровському районі вибуховою хвилею травмовано 59-річну місцеву мешканку

У ніч проти 20 січня ворог знову здійснив комбінований масований обстріл – під ударом був Лівий берег столиці. Поліцейські фіксують наслідки ворожого обстрілу Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними правоохоронців, станом на 8:00 відомо про одну постраждалу. У Дніпровському районі вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку та травмовано 59-річну місцеву мешканку. Також від падіння уламків пошкоджено близько двох десятків припаркованих автомобілів.

фото: поліція КиєваFacebook
фото: поліція Києва
фото: поліція КиєваFacebook

«У Дарницькому районі пошкоджено вікна та паркан приватного будинку. В Деснянському – уламки БпЛА впали на території кладовища. В обох районах без потерпілих», – зазначили правоохоронці.

фото: поліція Києва
фото: поліція Києва

Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби продовжують працювати на місцях. Триває ліквідація та документування наслідків атаки РФ.

Нагадаємо, протягом ночі 20 січня російські терористи атакували Київ. Станом на ранок у столиці триває друга за добу повітряна тривога. Відомо, що росіяни запустили на Україну безпілотники, але Київ ще атакували балістичними ракетами. 

Місцеві телеграм-канали пишуть, що після атаки балістикою почалися перебої зі світлом. Крім того, є інформація, що БпЛА влучив у будинок на лівому березі.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація готується здійснити новий масований обстріл України. Окупанти чекають слушного моменту, аби знову вдарити по нашій країні. 

«Цими днями треба бути й надалі дуже уважними – Росія підготувалася до удару, удару масованого, і очікує момент, щоб завдати цього удару. Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей», – зазначив президент України Володимир Зеленський.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль поінформував генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі про підготовку росіянами чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру.

Теги: Київ війна обстріл

