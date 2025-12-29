Федеральним конституційним законом уточнюється опис державного герба Російської Федерації

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про оновлення герба РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт диктатора.

«Федеральним конституційним законом уточнюється опис державного герба Російської Федерації. Передбачається, що малі корони, велика корона і держава увінчані прямими рівнокінцевими чотирикінцевими хрестами з розширеними кінцями», – йдеться у повідомленні.

До слова, Володимир Путін підписав документ, що робить недійсними в Росії постанови іноземних судів у кримінальних справах без участі РФ. Крім того, згідно з документом, не будуть виконуватися постанови міжнародних судових органів, компетенція яких не ґрунтується на міжнародному договорі або резолюціях Ради безпеки ООН.

Голова правління Асоціації правників РФ Володимир Груздєв раніше уточнював, що цей закон застосовуватимуть, наприклад, для вироків Міжнародного кримінального суду (МКС).