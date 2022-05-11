Росіянки закликають своїх чоловіків вбивати та катувати українських дітей (аудіо)

Навіть самого окупанта шокували ці слова і він не знав, що відповісти

СБУ перехопила розмову окупанта, у якій його дружина закликає катувати та вбивати українських дітей

Служба безпеки опублікувала докази, як росіянки закликають своїх чоловіків вбивати та катувати українських дітей. Про це йдеться у черговій розмові окупанта.

Повідомляється, що це шокуюче перехоплення спецслужбі вдалося зробити під Харковом, де ворожий окупант телефоном розмовляв зі своєю дружиною з РФ. Вона живе у прикордонному з Україною місті, куди насильно евакуюють українських громадян.

«Цю істоту жіночої статі обурило, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування «Дня победы». Тож вона запропонувала покарати їх нелюдськими катуваннями:

«Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь». Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было», – каже рашистка.

У СБУ зазначили, що навіть самого окупанта шокували ці слова і він не знав, що відповісти.

«Очевидно одне: «руZZкій мір» – це і є сучасний нацизм, якими б гаслами і цілями він не прикривався. Саме тому ми повинні захистити від нього свою Батьківщину», – написали силовики.

Нагадаємо, раніше СБУ перехопила розмову окупантів, яка свідчить, що рашисти перестають довіряти своїм командирам і готуються бунтувати.