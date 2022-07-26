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    Події в Україні

    Росія, ймовірно, перекидає в Україну гаубиці «Піон» (відео)

    Самохідна артилерійська установка &laquo;Піон&raquo;&nbsp; - Росія, ймовірно, перекидає в Україну гаубиці «Піон» (відео)
    Самохідна артилерійська установка «Піон» 
    фото з відкритих джерел

    Гаубиці призначені для знищення фортифікаційних споруд

    Російська Федерація виводить гаубиці 2С7 «Піон» зі складу 94-го арсеналу в Омську. Ймовірно, вони прямують до України. Про це повідомляє Telegram-канал «Стратком ЗСУ».

    «На початку квітня на зображеннях Google Earth було видно 170 2С7. На знімках від 2 червня було видно вже 135 одиниць. На останніх доступних знімках, датованих 18 липня, зберігалося 110 гаубиць», – йдеться в повідомленні.

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    94-й арсенал в Омську – це склад зброї та боєприпасів Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ. Там працює військова частина №63779, яка займається ремонтом техніки та озброєння.

    2С7 «Піон» – самохідна артилерійська установка. Призначена для знищення окремих особливо важливих об'єктів та знищення фортифікаційних споруд.

    Нагадаємо, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.

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    Теги: росія окупанти війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Росія, ймовірно, перекидає в Україну гаубиці «Піон» (відео)