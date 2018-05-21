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    Події в Україні

    Росія закрила для України частину Азовського моря

    • Розсилка
    Азовське море
    Азовське море

    Причина закриття частини моря - нібито проведення бойових стрільб

    У неділю, 20 травня, росіяни ультимативно закрили 2 тисячі квадратних кілометрів Азовського моря для українських судів.

    Як повідомляє ТСН, причина - нібито проведення бойових стрільб.

    У деяких районах відстань до українського узбережжя - максимум десять миль. Варто зазначити, що це є грубим порушенням Конвенції з морського права.


    Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.

    МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.

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