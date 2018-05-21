Росія закрила для України частину Азовського моря



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Азовське море

Причина закриття частини моря - нібито проведення бойових стрільб

У неділю, 20 травня, росіяни ультимативно закрили 2 тисячі квадратних кілометрів Азовського моря для українських судів.

Як повідомляє ТСН, причина - нібито проведення бойових стрільб.

У деяких районах відстань до українського узбережжя - максимум десять миль. Варто зазначити, що це є грубим порушенням Конвенції з морського права.





Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.