Зеленський назвав кількість звільнених населених пунктів

Президент попередив, що найбільшими загрозами у звільнених містах і селах залишаються встановлені окупантами міни й розтяжки

У звільнених містах і громадах України триває повернення до нормального життя. Наразі звільнено вже 934 населених пункти. Про це президент сказав у нічному зверненні.

Зеленський розповів, що поліція відновила роботу у 435 звільнених населених пунктах. Місцеве самоврядування запрацювало у 431 громаді. Роботу гуманітарних штабів розпочато у 361 населеному пункті. Відновлюється доступ людей до медичних та освітніх послуг, до органів соціального захисту. Також відновлюється автомобільне сполучення, постачання електрики, газу, води.

Серед найбільших загроз у звільнених містах і селах залишаються міни й розтяжки, встановлені окупантами, та снаряди, які не розірвалися.

Зеленський вкотре закликав українців, які повертаються у звільнені громади, бути дуже уважними.

«Не заходити на територію, яка ще не перевірена. Не заходити поки в ліси. Якщо побачите будь-що схоже на міну або розтяжку, одразу повідомляйте поліцію та рятувальників. Не зволікайте й не намагайтеся самостійно прибрати небезпечні предмети», – наголосив президент.

Нагадаємо, понад 16 500 вибухонебезпечних предметів знешкодили спеціалісти з моменту деокупації у Київській області.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що на відновлення інфраструктури у звільнених областях України з резервного фонду наразі виділено один мільярд гривень. Київська область з них отримала 400 млн грн.