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    Події в Україні

    Зеленський назвав кількість звільнених населених пунктів

    Від російських окупантів звільнено 934 населених пункти - Зеленський назвав кількість звільнених населених пунктів
    Від російських окупантів звільнено 934 населених пункти
    фото з відкритих джерел

    Президент попередив, що найбільшими загрозами у звільнених містах і селах залишаються встановлені окупантами міни й розтяжки

    У звільнених містах і громадах України триває повернення до нормального життя. Наразі звільнено вже 934 населених пункти. Про це президент сказав у нічному зверненні.

    Зеленський розповів, що поліція відновила роботу у 435 звільнених населених пунктах. Місцеве самоврядування запрацювало у 431 громаді. Роботу гуманітарних штабів розпочато у 361 населеному пункті. Відновлюється доступ людей до медичних та освітніх послуг, до органів соціального захисту. Також відновлюється автомобільне сполучення, постачання електрики, газу, води.

    Серед найбільших загроз у звільнених містах і селах залишаються міни й розтяжки, встановлені окупантами, та снаряди, які не розірвалися.

    Зеленський вкотре закликав українців, які повертаються у звільнені громади, бути дуже уважними.

    «Не заходити на територію, яка ще не перевірена. Не заходити поки в ліси. Якщо побачите будь-що схоже на міну або розтяжку, одразу повідомляйте поліцію та рятувальників. Не зволікайте й не намагайтеся самостійно прибрати небезпечні предмети», – наголосив президент.

    Нагадаємо, понад 16 500 вибухонебезпечних предметів знешкодили спеціалісти з моменту деокупації у Київській області.

    Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що на відновлення інфраструктури у звільнених областях України з резервного фонду наразі виділено один мільярд гривень. Київська область з них отримала 400 млн грн.

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    Теги: росія окупанти війна розмінування Україна самоврядування президент поліція окупація #stoprussia міни
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    Зеленський назвав кількість звільнених населених пунктів