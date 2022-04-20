Зеленський назвав головну тему переговорів із президентом Євроради

Глава держави обговорив із Шарлем Мішелем оборонну, фінансову та санкційну допомогу ЄС

Президент України Володимир Зеленський повідомив про переговори, які він провів у Києві в середу, 20 квітня, із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Про це президент сказав у нічному зверненні.

Зеленський заявив, що такі візити європейських чиновників свідчать, якими «безглуздими були плани Росії по захопленню нашої держави».

«Був радий вітати в Києві великого друга нашої держави та всіх українців – президента Європейської ради Шарля Мішеля. Кожен такий візит тільки підкреслює, якими безглуздими були плани Росії із захоплення нашої держави. Три дні? П'ять днів? Скільки окупанти там запланували на те, щоб взяти Україну під свій контроль? 56 днів – і ми зустрічаємо наших гостей у нашій столиці заради наших національних інтересів», – зауважив президент.

За словами глави держави, переговори стосувалися багатьох аспектів відносин України та Європейського Союзу.

«Головне – це, звичайно, захист нашої держави та підтримка стабільного функціонування всіх державних структур та усіх інституцій. Обговорили конкретні кроки з боку Європейського Союзу на допомогу нашій державі. Зокрема, оборонні, фінансові та санкційні. Друга велика тема переговорів – це наш рух у європейській інтеграції. Саме зараз той історичний момент, коли ми можемо розвинути максимальну швидкість у приєднанні до Євросоюзу», – наголосив президент.

Він зазначив, що Україна вже довела, що українські державні та суспільні інституції достатньо ефективні, щоб витримати навіть випробування війною.

«Ми вже робимо для захисту свободи на Європейському континенті стільки, скільки іншим народам не випадало зробити. І я бачу з боку всіх наших друзів у Європейському Союзі готовність максимально допомагати нашому руху. Подякував Шарлю сьогодні за це сьогодні. Третя велика тема наших переговорів – це підготовка необхідних кроків для відбудови України після війни. Також обговорили, що ми можемо зробити разом із Євросоюзом, щоб ліквідувати ті загрози продовольчій та енергетичній безпеці Європи та всього світу, які створені Росією. Відновити експорт української аграрної продукції та заблокувати Росії можливість шантажувати Європу енергоресурсами – для всіх на континенті це однаково топ-пріоритети», – резюмував Зеленський.

Президент Європейської ради Шарль Мішель сьогодні на власні очі побачив зруйновану росіянами Бородянку на Київщині, яку звільнили від окупантів 1 квітня.

Нагадаємо, Шарль Мішель прибув з візитом до Києва сьогодні.

Як повідомлялося, раніше президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив про скликання спеціального засідання Євроради щодо України на 30 та 31 травня. Також Шарль Мішель обіцяє нові санкції проти держави-терориста.