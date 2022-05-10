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    Події в Україні

    Після обстрілу Сумщини з боку Росії у лісі вирувала масштабна пожежа (відео)

    Внаслідок обстрілів зайнялася суха рослинність - Після обстрілу Сумщини з боку Росії у лісі вирувала масштабна пожежа (відео)
    Внаслідок обстрілів зайнялася суха рослинність
    фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки/Facebook

    Втрат серед людей та пошкоджень інфраструктури немає

    Після обстрілу Сумщини з боку Росії у лісі почалася масштабна пожежа. Ворог близько 30 разів вдарив з систем залпового вогню по Білопільській громаді, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Втрат серед людей та пошкоджень інфраструктури немає, але внаслідок обстрілів зайнялася суха рослинність.

    Пожежу загасили, а її масштаби показав Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

    По Сумській області вдень 10 травня російські окупанти завдали удару з систем залпового вогню.

    Відомо, що область також піддавалася атакам вночі. Рашисти вгатили по території Новослобідської та Ворожбянської громад.

    Нагадаємо, російські війська 7 травня обстріляли ракетами дві громади на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки було поранено військовослужбовця.

    8 травня окупанти здійснили ракетний обстріл Шосткинського району Сумської області, внаслідок чого було пошкоджено єврейське кладовище у Глухові. Братське поховання одночасно є могилою цадиків Менахема-Нохіма-Давида Гесельова та Ісраеля-Дов-Бера Нохімова Шум'яцьких. Це не тільки пам'ятка історії, але й особливий символ для всього єврейського народу.

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    Теги: пожежа росія окупанти війна обстріл Сумщина Україна поховання окупація #stoprussia
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    Після обстрілу Сумщини з боку Росії у лісі вирувала масштабна пожежа (відео)