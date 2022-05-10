Після обстрілу Сумщини з боку Росії у лісі вирувала масштабна пожежа (відео)

Втрат серед людей та пошкоджень інфраструктури немає

Після обстрілу Сумщини з боку Росії у лісі почалася масштабна пожежа. Ворог близько 30 разів вдарив з систем залпового вогню по Білопільській громаді, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Втрат серед людей та пошкоджень інфраструктури немає, але внаслідок обстрілів зайнялася суха рослинність.

Пожежу загасили, а її масштаби показав Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

По Сумській області вдень 10 травня російські окупанти завдали удару з систем залпового вогню.

Відомо, що область також піддавалася атакам вночі. Рашисти вгатили по території Новослобідської та Ворожбянської громад.

Нагадаємо, російські війська 7 травня обстріляли ракетами дві громади на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки було поранено військовослужбовця.

8 травня окупанти здійснили ракетний обстріл Шосткинського району Сумської області, внаслідок чого було пошкоджено єврейське кладовище у Глухові. Братське поховання одночасно є могилою цадиків Менахема-Нохіма-Давида Гесельова та Ісраеля-Дов-Бера Нохімова Шум'яцьких. Це не тільки пам'ятка історії, але й особливий символ для всього єврейського народу.