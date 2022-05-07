США обіцяють $15 млн за інформацію про російських хакерів Conti

У лютому хакери Conti пообіцяли атакувати всіх, хто критикуватиме російське вторгнення в Україну

США оголосили, що виплатять $15 млн винагороди за інформацію про російську групу хакерів Conti, яких звинувачують у вимаганнях по всьому світу та які підтримали вторгнення в Україну. Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, цитує Reuters.

За даними Федерального бюро розслідувань, через діяльність Conti понад 1000 людей були змушені сплатити програмам-вимагачам більш як $150 млн. Крім того, їх звинувачують в атаках на 16 медичних мереж та мереж швидкого реагування у США.

У лютому хакери Conti пообіцяли атакувати всіх, хто критикуватиме російське вторгнення в Україну. Також росіян підозрюють в атаці на податкові та митні платформи Коста-Рики, що вдарило по зовнішній торгівлі цієї країни.

Вашингтон обіцяє виплатити $10 млн за ідентифікацію або місце перебування ватажків групи, а також $5 млн – за інформацію, яка допоможе арештувати будь-кого, хто співпрацював з цими хакерами.

Як раніше повідомлялося, у мережі виявили злиті персональні дані майже 31 мільйона росіян, які є клієнтами лабораторії «Гемотест».

Так, хакери Anonymous злили у мережу 15 ГБ даних РПЦ. Також у березні ця хакерська група почала публікувати інформацію Центробанку РФ. А ще Anonymous зламали сайт «Росатому» та вимкнули сайт ФСБ РФ.