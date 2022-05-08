Російські хакери атакували урядові сайти Німеччини

РФ за допомогою хакерів мститься Німеччині за постачання озброєння Україні

Хакери здійснили ряд DDoS-атак на урядові портали Німеччини. Відповідальність взяло на себе російське об'єднання Killnet. Про це повідомляє Der Spiegel.

Нападу зазнали, зокрема, сайти міністерства оборони, Бундестагу, федеральної поліції і ряду поліціянтів служб федеральних земель.

Крім того, був тимчасово недоступний сайт канцлера Олафа Шольца.

За даними Spiegel, це була помста за постачання озброєння Україні. Федеральне управління з інформаційної безпеки (BSI) повідомило, що подібні атаки з технологічної точки зору не дуже витончені і можуть бути легко відображені за допомогою стандартних технологій.

Як повідомлялося, фахівці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України встановили, що російські хакери координували 7 травня ракетні удари по Одесі.

США оголосили, що виплатять $15 млн винагороди за інформацію про російську групу хакерів Conti, яких звинувачують у вимаганнях по всьому світу та які підтримали вторгнення в Україну.

Тим часом, атака українських хакерів на Єдину державну автоматизовану інформаційну систему РФ призупинила роботу російських пивзаводів.

А хакери Anonymous злили у мережу 15 ГБ даних РПЦ. Також у березні ця хакерська група почала публікувати інформацію Центробанку РФ. А ще Anonymous зламали сайт «Росатому» та вимкнули сайт ФСБ РФ.

Також у мережі виявили злиті персональні дані майже 31 мільйона росіян, які є клієнтами лабораторії «Гемотест».