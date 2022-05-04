У мережу злиті результати аналізів 31 млн росіян

Персональні дані десятків мільйонів росіян продають на тіньових форумах в мережі

Персональні дані десятків мільйонів росіян продають на тіньових форумах

У мережі виявили злиті персональні дані майже 31 мільйона росіян, які є клієнтами лабораторії «Гемотест». Про це пише видання MSK1.

Сервіс Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) повідомив, що ці дані продаються на одному з тіньових форумів.

База даних клієнтів «Гемотесту» з’явилася у обмеженої кількості користувачів ще на початку весни.

Серед персональних даних, які були злиті в мережу – ПІБ, дати народження, адреси, телефони, паспортні дані, адреси електронної пошти.

Усього була злита інформація про 30,5 млн клієнтів лабораторії. Спеціалісти пояснюють це вразливістю ІТ-системи «Гемотесту».

Крім того, сервіс DLBI поінформував, що після 22 квітня на тому ж форумі з’явилася інформація про продаж ще однієї бази даних клієнтів цієї лабораторії. В пропонованій хакерами базі даних – більше 550 млн рядків.

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Керівник інформаційної безпеки «Гемотесту» Іван Осипов заявив журналістам, що зараз проводиться внутрішнє службове розслідування можливого викрадення інформації про клієнтів лабораторії.

Втім, сам факт викрадення бази даних Осипов ні підтвердити, ні спростувати не зміг.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Україні проти онлайн-ресурсів країни-агресора працює відома хакерська група Anonymous.

Так, хакери Anonymous злили у мережу 15 ГБ даних РПЦ.

Також у березні ця хакерська група почала публікувати інформацію Центробанку РФ.

А ще Anonymous зламали сайт «Росатому» та вимкнули сайт ФСБ РФ.