Російські війська вдарили з артилерії по Криворізькому району

Ворожих ударів зазнали два села Зеленодольської громади

У ніч на 21 червня російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«По Криворізькому району ворог ударив з артилерії. Поцілив по двох селах Зеленодольської громади», – написав він у Telegram.

Внаслідок обстрілу постраждалих серед людей немає.

Як повідомлялося, у ніч на 20 червня ворог також ударив з артилерії по Криворізькому району. У Великій Костромці згорів будинок.

19 червня російські окупаційні війська знову обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад Дніпропетровщини.



