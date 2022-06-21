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    Події в Україні

    Російські війська вдарили з артилерії по Криворізькому району

    Окупанти щодня гатять по цивільній інфраструктурі Дніпропетровщини - Російські війська вдарили з артилерії по Криворізькому району
    Окупанти щодня гатять по цивільній інфраструктурі Дніпропетровщини
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Ворожих ударів зазнали два села Зеленодольської громади

    У ніч на 21 червня російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    «По Криворізькому району ворог ударив з артилерії. Поцілив по двох селах Зеленодольської громади», – написав він у Telegram.

    Внаслідок обстрілу постраждалих серед людей немає.

    Як повідомлялося, у ніч на 20 червня ворог також ударив з артилерії по Криворізькому району. У Великій Костромці згорів будинок.

    19 червня російські окупаційні війська знову обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад Дніпропетровщини.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Російські війська вдарили з артилерії по Криворізькому району