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Розпізнає людину за 10 км. Розвідники знищили російський «Аванпост» (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розпізнає людину за 10 км. Розвідники знищили російський «Аванпост» (відео)
фото з відкритих джерел

Комплекс агресор використовував для контролю над кордоном, територією важливих об’єктів та для ведення розвідки

Українські розвідники за допомогою дрона знищили на Північному напрямку російський спостережний комплекс «Аванпост». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

«На Росії його називають «надьожний страж ґраніци». Такі комплекси агресор використовує для контролю над кордоном, територією важливих об’єктів та для ведення розвідки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оптика, якою обладнаний «Аванпост», дозволяє розпізнавати людину на відстані до 10 км у денний час та до 4 км у нічний.

Крім того, спостережний пункт оснащений автономною системою живлення, радіолокатором, ретрансляторами зв’язку, а також сервером для фіксації даних.

«Цей комплекс трохи заважав Силам безпеки та оборони України на Північному напрямку, тому з «надьожного стража» московії його перетворили у «безнадьожного», – додали у розвідці.

Нагадаємо, триває 557-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна розвідка окупанти

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