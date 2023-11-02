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Рада планує продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію: стали відомі терміни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рада планує продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію: стали відомі терміни
Голосування може відбутися наступного тижня
фото: ВРУ

Голосування стане вже дев’ятим з початку повномасштабної війни

Верховна Рада наступного тижня планує проголосувати за чергове продовження термінів дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Найближчі дні у Парламент буде внесено Президентом закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Скоріш за все це буде продовження з 15 листопада 2023 року до середини лютого 2024. Тобто знову на 90 днів», - йдеться у публікації нардепа.

Железняк зазначив, що це буде вже дев’яте голосування Верховної Ради за воєнний стан з початку війни.

Рада планує продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію: стали відомі терміни фото 1

Парламентарій нагадав, як саме відбувається процес: спочатку Зеленський підписує два укази, їх подають на затвердження до Ради, після чого до Комітету з питань оборони, а далі на голосування в залі (для прийняття знадобиться понад 226 голосів).

Нагадаємо, триває 617-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. За добу ворог завдав п’ять ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Верховна Рада воєнний стан Ярослав Железняк

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