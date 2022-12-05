Пакують награбоване: окупанти збираються тікати з анексованого Криму 

Рашисти готуються до наступу ЗСУ

Росіяни готуються вкрасти музейні експонати на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Про це стало відомо із публікації Кримського інституту стратегічних досліджень у Facebook.

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«Нова загроза музейним колекціям! До частини кримських музеїв завезли пакувальний матеріал для евакуації колекцій», – йдеться у повідомленні.

Автори публікації повідомляють, що згідно з даними інсайдерів, вивезення музейних експонатів заплановане на випадок відходу окупантів до міста Перекоп.

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Експерти Кримського інституту стратегічних досліджень не виключають, що окупанти можуть розпочати спустошення музейних фондів Криму ще раніше. На їхню думку, так звана «евакуація» може стартувати із наступом ЗСУ на лівий берег Дніпра.

Раніше російські загарбники також пограбували Херсонський художній музей. За словами директора музею Аліни Доценко, окупанти вивезли на територію Росії близько 80% виставкового фонду. Серед вкрадених експонатів є картини XVIII-XIX століть західноєвропейських, українських та російських художників.