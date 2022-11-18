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Рашисти розстріляли родину з дітьми на Запоріжжі 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти розстріляли родину з дітьми на Запоріжжі 
Ціла сім'я загинула від рук терористів
фото з відкритих джерел

Вулицю, де сталася трагедія, патрулюють окупанти

У ніч на 18 листопада в Запорізькій області російські військові розстріляли родину з двома дітьми. Про це пише «Українська правда», посилаючись на джерела в правоохоронних органах та СБУ. 

«18.11.2022 (нічний час доби) російські окупанти за місцем проживання: Запорізька область, Пологівський район, смт Комиш-Зоря вул. Поштова, розстріляли родину з двома дітьми, – цитує ЗМІ слова свого джерела. – Встановлено, що загиблими є Дармобід Олександр, Дармобід Наталія та їх сини: Владислав та Кирило». 

Рашисти розстріляли родину з дітьми на Запоріжжі  фото 1

За даними ЗМІ, зазначена вулиця наразі оточена російськими військовими. 

Інформацію про загибель родини підтверджують і в місцевих пабліках.

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада війська РФ обстріляли місто Вільнянськ Запорізької області. Внаслідок влучання ракет загарбників постраждали цивільні споруди, у тому числі двоповерховий житловий будинок – його жителі опинилися під завалами. Станом на 18 листопада відомо про 10 загиблих.

Теги: Запоріжжя трагедія окупанти військові вулиця будинок місто

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