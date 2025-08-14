Розстрілював цивільних. Полонений окупант отримав довічне ув’язнення

Окупант сидітиме у тюрмі через те, що впритул розстріляв цивільних

Полонений російський окупант, який розстрілював цивільних під Куп'янськом, отримав довічне тюремне ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України.

«За доказовою базою Служби безпеки довічне позбавлення волі отримав ще один рашист, який вчиняв воєнні злочини проти цивільного населення України. Зловмисник розстріляв двох мешканців Харківщини, які перебували на фронтовій території. У жовтні 2024 року Сили оборони взяли його у полон під час боїв на Куп’янському напрямку», – розповідає СБУ.

Уточнюється, що йдеться про 21-річного рецидивіста Артема Кулікова, який воював у 23-й мотострілецькій бригаді 6-ї загальновійськової армії РФ. Наприкінці 2024 року окупант мобілізувався з Нижегородської тюрми. Він відбував покарання за розбій та крадіжки.

На фронті під час спроб захоплення одного із селищ Куп’янського району Куліков зі спільником ув’язнив двох цивільних, які допомагали односельчанину евакуюватися.

«Як встановило розслідування, окупанти намагалися «вибити» з потерпілих інформацію про місця дислокації Сил оборони. Не отримавши відомостей, Куліков зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків. Унаслідок вогневого ураження обидва потерпілих загинули на місці», – додає СБУ.

Опинившись у полоні, Куліков викрив своїх командирів, які наказують вбивати цивільних на тимчасово окупованих територіях.

Раніше СБУ також оголосила підозру іншому полоненому окупанту, який брав участь у розстрілах полонених воїнів ЗСУ під час повторного вторгнення на Харківщину у 2024 році.

Вбивця мав дві судимості за розбій та наркоторгівлю в РФ. На фронті він брав участь у боях під Вовчанськом у червні 2024 року.