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Розвідка Британії описала тактику боїв за дельту Дніпра

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка Британії описала тактику боїв за дельту Дніпра
фото ілюстративне

Малоймовірно, що Росія намагатиметься форсувати Дніпро штурмом

З того часу, як Росія відвела свої сили із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року, на складній мережі островів і водних шляхів, які складають дельту Дніпра (Херсонщина), тривали бойові дії та розвідка. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Російські війська майже напевно використовували малі човни, щоб спробувати зберегти присутність на ключових островах. Україна неодноразово успішно використовувала далекобійну артилерію для нейтралізації російських аванпостів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обидві сторони, ймовірно, також розгорнули невеликі групи на Кінбурнській косі, яка контролює затоку Дніпра. Крім того, обидві сторони прагнуть зберегти присутність у цих районах, щоб контролювати морський доступ до стратегічно важливої річки та попереджати про будь-які спроби їхніх супротивників розпочати великий напад через річку.

Розвідка Британії описала тактику боїв за дельту Дніпра фото 1

«Малоймовірно, що Росія намагатиметься форсувати Дніпро штурмом: швидше за все, це буде надзвичайно складно та дорого», – зазначили в розвідці.

Дельта Дніпра – займає пониззя річки при її впадінні в Дніпровський лиман Чорного моря. Це друга за величиною дельта України, після дельти Дунаю. З півдня її обмежують Олешківські піски. Площа дельти Дніпра становить приблизно 350 км², куди входять протоки, озера й озерця, заводі, заболочені ділянки, рукави, притоки та частина невеликих наносних островів у самому лимані. Своїми розмірами виділяється Великий Потьомкінський острів. Інші великі острови: Бакайський, Білогрудий, Борщовий, Великий Соколиний, Гапський, Забич, Карантинний, Круглик, Толока.

Нагадаємо, триває 350-та доба повномасштабного вторгнення Росії проти України. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Ворог зазнає значних втрат, особливо в живій силі.

Теги: Велика Британія війна росія Україна Херсонщина

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