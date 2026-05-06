Розвідка порушила залізничну логістику окупантів у Криму (відео)
Спецпризначенці ГУР завдали п'ять прицільних ударів
Бійці спецпідрозділу ГУР України «Примари» порушили залізничну логістику окупантів на території тимчасово окупованого Криму. Це сталося у квітні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.
«У межах операції, що відбулась у квітні 2026 року, спецпризначенці ГУР завдали п'ять прицільних ударів – прямо під час руху ворожих вантажних поїздів уражено локомотиви, які противник використовував для перевезення військової техніки та пального, а також цистерну», – йдеться у повідомленні.
Розвідка наголосила: «Систематична бойова робота, спрямована на перерізання й ускладнення логістики російського агресора продовжується».
До слова, у ніч з 18 на 19 квітня 2026 року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Примари» провів успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок точних ударів було уражено дороговартісні цілі Чорноморського флоту РФ та ворожу радіолокаційну станцію.
