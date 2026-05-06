Розвідка порушила залізничну логістику окупантів у Криму (відео)

glavcom.ua
Наталія Порощук
Уражено локомотиви, які противник використовував для перевезення військової техніки та пального
Спецпризначенці ГУР завдали п'ять прицільних ударів

Бійці спецпідрозділу ГУР України «Примари» порушили залізничну логістику окупантів на території тимчасово окупованого Криму. Це сталося у квітні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«У межах операції, що відбулась у квітні 2026 року, спецпризначенці ГУР завдали п'ять прицільних ударів – прямо під час руху ворожих вантажних поїздів уражено локомотиви, які противник використовував для перевезення військової техніки та пального, а також цистерну», – йдеться у повідомленні.

Розвідка наголосила: «Систематична бойова робота, спрямована на перерізання й ускладнення логістики російського агресора продовжується».

До слова, у ніч з 18 на 19 квітня 2026 року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Примари» провів успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок точних ударів було уражено дороговартісні цілі Чорноморського флоту РФ та ворожу радіолокаційну станцію.

