Мілітаризація Криму: окупанти в «Артеку» вчать дітей керувати безпілотниками

Лариса Голуб
glavcom.ua
Діти в окупованому Криму керують дронами
фото з відкритих джерел

У захопленому росіянами міжнародному дитячому таборі «Артек» у Криму окупанти запустили курси для підлітків 

Російські загарбники продовжують використовувати захоплений міжнародний дитячий центр «Артек» у Криму для пропаганди та підготовки майбутніх кадрів для своєї армії. Окупанти організували у таборі «освітні курси» з управління безпілотниками для школярів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що підлітків у таборі навчатимуть управлінню дронами. 

«Так звані досвідчені інструктори обіцяють навчити дітей керувати не лише тренажерами, а і справжніми безпілотниками, ознайомити з програмами, пов'язаними з хімічними технологіями, та системами управління з ШІ», – йдеться в повідомленні Центру.

Окупаційна влада раніше повідомляла, що у 2026 році планує відправити з тимчасово окупованих територій на «оздоровлення» та «перевиховання» до дитячого табору «Артек» 56 тис. українських дітей.

«Подібна тактика спрямована на формування в підростаючого покоління на тимчасово окупованих територіях ворожого ставлення до України та створення майбутнього мобілізаційного ресурсу для продовження війни», – заявляють у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України повідомила про масштабну та примусову мілітаризацію вищих навчальних закладів у Росії. Кремль перетворює університети на інструменти мобілізації, де студентів замість навчання масово вербують на війну.

«Главком» писав, що Російська Федерація постане перед неминучою потребою повернення до загальної мобілізації, якщо Кремлю не вдасться досягти прогресу в політичній площині або в мирних переговорах. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

В Офісі глави держави наголошують, що чинний ресурс «прихованої» мобілізації в Росії та залучення контрактників вичерпує себе. Якщо Росія не зможе нав'язати свої умови за столом перемовин або через політичний тиск на Захід, єдиним способом підтримувати інтенсивність боїв для Путіна залишиться масовий примусовий призов.

