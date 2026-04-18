СБУ уразила три військові кораблі РФ

Єлизавета Жабська
СБУ провела комплексну операцію у Криму
фото з російського телеграм-каналу

Атаковано десантні кораблі «Ямал», «Азов» та ще один невстановленого типу

Бійці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України провели комплексну операцію на території тимчасово окупованого Криму, під час якої уражено одразу три військових кораблі РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Під час операції уражено три військові кораблі РФ:

  • великий десантний корабель ВМФ РФ «Ямал»;
  • великий десантний корабель ВМФ РФ «Азов»;
  • військовий корабель невстановленого типу.
мапа надана СБУ

Також є дані про ймовірне ураження протидиверсійного катера проєкту 21980 «Грачонок».

Окрім того, безпілотники «Альфи» СБУ пошкодили блок антен комунікаційної системи «Дельфін», РЛС МР-10М1 «Мис-М1», резервуари з паливом на нафтобазі «Югторсан».

Нагадаємо, що в ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі РФ. Пожежі спалахнули на нафтопереробних заводах «Новокуйбишевський» та «Сизранський» у Самарській області РФ, нафтоналивному терміналі «РПК-Висоцьк «Лукойл-2» у Ленінградській області і нафтоперекачувальній станції «Тихорецьк» у Краснодарському краї.

Читайте також:

Читайте також

Українські воїни вдарили по ворожих цілях дронами FP-2
Сили оборони знищили ешелони з пальним окупантів під Луганськом
16 квiтня, 17:19
На першому фото друкарня після ворожого удару, на другому – вже відновлена
ГУР і СБУ назвали військових РФ, які атакували друкарню в Харкові
15 квiтня, 12:48
Фігуранту загрожує до 12 років тюрми
Готував вбивство високопосадовця Військово-морських сил. СБУ викрила іноземця
10 квiтня, 12:22
Олександр Отрощенко очолював змішаний авіаційний корпус Північного флоту із 2024 року
Офіційно: Росія підтвердила загибель генерала Отрощенка під час аварії Ан-26
6 квiтня, 13:03
Асану Джемілєву було 89 років
У Криму помер старший брат Мустафи Джемілєва
4 квiтня, 22:59
СБУ ударами дронів зупинила виробництво на Алчевському меткомбінаті
СБУ дронами зупинила виробництво на Алчевському меткомбінаті (відео)
4 квiтня, 12:40
Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам
Гераскевич звернувся до СБУ щодо відкриття справи проти олімпійського чемпіона
29 березня, 20:19
За матеріалами справи, під командуванням Кісєля підрозділи з’єднання атакували населені пункти у Чернігівській та Сумській областях
Наказував обстрілювати цивільних. Генерал РФ Кісєль отримав підозру
26 березня, 16:22
Пам’ятний знак має глибокий символізм
«Бавовна» та меч: на Алеї захисників у Києві відкрито пам’ятний знак на честь СБУ (фото)
24 березня, 12:41

Події в Україні

РФ поцілила у м’ясокомбінат на Харківщині, є постраждалі
РФ поцілила у м’ясокомбінат на Харківщині, є постраждалі
СБУ уразила три військові кораблі РФ
СБУ уразила три військові кораблі РФ
Сили оборони уразили одразу чотири об’єкти нафтопереробної галузі РФ. Подробиці від Генштабу
Сили оборони уразили одразу чотири об’єкти нафтопереробної галузі РФ. Подробиці від Генштабу
Ремонт на трасах міжнародного значення: де тривають роботи і скільки вже виконано
Ремонт на трасах міжнародного значення: де тривають роботи і скільки вже виконано
На Львівщині троє нападників увірвалися до ТЦК
На Львівщині троє нападників увірвалися до ТЦК
Федоров анонсував позитивні зміни на фронті
Федоров анонсував позитивні зміни на фронті

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Вчора, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
