Атаковано десантні кораблі «Ямал», «Азов» та ще один невстановленого типу

Бійці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України провели комплексну операцію на території тимчасово окупованого Криму, під час якої уражено одразу три військових кораблі РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Під час операції уражено три військові кораблі РФ:

великий десантний корабель ВМФ РФ «Ямал»;

великий десантний корабель ВМФ РФ «Азов»;

військовий корабель невстановленого типу.

СБУ уразила три військові кораблі РФ мапа надана СБУ

Також є дані про ймовірне ураження протидиверсійного катера проєкту 21980 «Грачонок».

Окрім того, безпілотники «Альфи» СБУ пошкодили блок антен комунікаційної системи «Дельфін», РЛС МР-10М1 «Мис-М1», резервуари з паливом на нафтобазі «Югторсан».

Нагадаємо, що в ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі РФ. Пожежі спалахнули на нафтопереробних заводах «Новокуйбишевський» та «Сизранський» у Самарській області РФ, нафтоналивному терміналі «РПК-Висоцьк «Лукойл-2» у Ленінградській області і нафтоперекачувальній станції «Тихорецьк» у Краснодарському краї.