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Розвідка повідомила, до чого готуються рашисти на окупованих територіях

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка повідомила, до чого готуються рашисти на окупованих територіях
Рашисти злякалися наступу ЗСУ й укріплюють позиції
фото з відкритих джерел

Скібіцький: «Зараз окупанти намагаються створювати резерви, щоб поновити свої позиції»

Рашисти активно готуються до оборонних операцій на окупованих територіях після активного контрнаступу Збройних сил України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю виданню Kyiv Post.

«Сьогодні те, що зазначає воєнна розвідка – йде активна підготовка російських військ до оборонних операцій. Вони здійснюють побудову своїх оборонних позицій першої й другої лінії», – сказав він.

При цьому Скібіцький додав, що росіяни робили таке і на півдні України, в Херсонській області, бо коли їхні війська захопили ці території, зразу ж була організована оборона – мінімум дві, а то й три лінії. «Зараз вони намагаються створювати резерви, щоб поновити свої позиції. З цим є проблеми, ми це чітко бачимо», – сказав Скібіцький.

Він зазначає, що зміна Путіним своїх воєначальників свідчить про те, що він шукає людей, які виконають його накази, але це поки що не вдається. Відповідаючи на запитання щодо можливості військового перевороту в Росії, Скібіцький зазначив, що «ми поки не бачимо ознак, що там може бути воєнний або політичний переворот».

Нагадаємо, триває 209-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.

Теги: розвідка окупанти ЗСУ переворот рашисти

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