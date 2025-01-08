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Нардепи викликали Шмигаля до Ради

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нардепи викликали Шмигаля до Ради
Уряд мав ініціювати закон про демобілізацію
фото з відкритих джерел

Ініціативу підтримали 158 нардепів

Народні депутати викликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засідання Верховної Ради. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«В Раду викликали Шмигаля. Привід – закон про демобілізацію, який мав ініціювати уряд згідно із законом про мобілізацію», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ініціативу підтримали 158 нардепів.

 «Викликали Шмигаля в Верховну Раду! Рада підтримала мою пропозицію! Послухаємо, чому досі немає демобілізаційного законопроєкту», – написав Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн.

Як повідомлялося, до 18 грудня 2024 року Міноборони планувало завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби.

Раніше стало відомо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

До слова, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу.

Однак після затримання та призначення запобіжного заходу Гнезділов заявив, що хоче повернутися на службу. Однак, як стверджує його адвокатка Анастасія Бурковська, прокурор Микола Шелест умисне тисне на військову частину, щоб він не зміг цього зробити.

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Теги: депутат мобілізація демобілізація Верховна Рада Денис Шмигаль прем’єр-міністр

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