Британська розвідка назвала кількість убитих солдатів КНДР на Курщині

Аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року

«Не дивлячись на значні бойові втрати, війська КНДР домоглися тільки тактичних успіхів у Курській області»

Станом на середину січня 2025 року сили КНДР втратили 4000 осіб у наступальних бойових операціях проти українських сил у Курській області. Із них приблизно чверть було вбито в бою. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).

Як наголошується у зведенні, загальні втрати становлять більше третини з приблизно 11 тис. осіб військ КНДР, розгорнутих у Курській області.

За даними британської розвідки, високий рівень втрат КНДР за короткий період часу майже напевно значно погіршив здатність сил КНДР проводити наступальні бойові операції на підтримку спроб Росії витіснити українські сили з Курської області.

«Не дивлячись на значні бойові втрати, війська КНДР домоглися тільки тактичних успіхів у Курській області. Російські та КНДР сили майже напевно відчувають труднощі із взаємодією. Ці дві сили не розмовляють спільною мовою, і війська КНДР майже напевно зазнають труднощів з інтеграцією в російську структуру командування і управління», – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, станом на середину січня 2025 року, згідно з даними західних офіційних осіб, північнокорейські війська в Курській області, враховуючи поранених, вбитих, зниклих безвісти та тих, хто потрапив у полон, солдатів армії КНДР, втратили близько чотирьох тисяч, майже тисячу солдатів загинули. Про це повідомляє ВВС Україна.

«Це дуже високий показник з огляду на те, що на допомогу Росії в Курській області, до якої у серпні минулого року увійшли українські війська, направили близько 11 000 військовослужбовців», – зазначив кореспондент ВВС з питань безпеки Френк Гарднер.

Втратами вважаються вбиті, поранені, зниклі безвісти та ті, хто потрапив у полон. Водночас західні чиновники на умовах анонімності повідомили ВВС, що близько тисячі військовослужбовців загинули в бою.

До слова, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.