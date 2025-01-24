Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британська розвідка назвала кількість убитих солдатів КНДР на Курщині

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Британська розвідка назвала кількість убитих солдатів КНДР на Курщині
Аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року
фото з відкритих джерел

«Не дивлячись на значні бойові втрати, війська КНДР домоглися тільки тактичних успіхів у Курській області»

Станом на середину січня 2025 року сили КНДР втратили 4000 осіб у наступальних бойових операціях проти українських сил у Курській області. Із них приблизно чверть було вбито в бою. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).

Як наголошується у зведенні, загальні втрати становлять більше третини з приблизно 11 тис. осіб військ КНДР, розгорнутих у Курській області.

За даними британської розвідки, високий рівень втрат КНДР за короткий період часу майже напевно значно погіршив здатність сил КНДР проводити наступальні бойові операції на підтримку спроб Росії витіснити українські сили з Курської області.

«Не дивлячись на значні бойові втрати, війська КНДР домоглися тільки тактичних успіхів у Курській області. Російські та КНДР сили майже напевно відчувають труднощі із взаємодією. Ці дві сили не розмовляють спільною мовою, і війська КНДР майже напевно зазнають труднощів з інтеграцією в російську структуру командування і управління», – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, станом на середину січня 2025 року, згідно з даними західних офіційних осіб, північнокорейські війська в Курській області, враховуючи поранених, вбитих, зниклих безвісти та тих, хто потрапив у полон, солдатів армії КНДР, втратили близько чотирьох тисяч, майже тисячу солдатів загинули. Про це повідомляє ВВС Україна.

«Це дуже високий показник з огляду на те, що на допомогу Росії в Курській області, до якої у серпні минулого року увійшли українські війська, направили близько 11 000 військовослужбовців», – зазначив кореспондент ВВС з питань безпеки Френк Гарднер.

Втратами вважаються вбиті, поранені, зниклі безвісти та ті, хто потрапив у полон. Водночас західні чиновники на умовах анонімності повідомили ВВС, що близько тисячі військовослужбовців загинули в бою.

До слова, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.

Читайте також:

Теги: розвідка Міноборони полон Україна втрати британська розвідка Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Решта зі сказаного Трампом про світ – це анонс поки що керованого хаосу
Чого чекати світу від нової політики Трампа?
22 сiчня, 10:30
Картина перемовин з продажу Аляски
Які території США купили в інших держав за період свого існування: список
19 сiчня, 04:52
Один з полонених солдатів КНДР
Південна Корея готова забрати північнокорейських солдатів, які потрапили у полон ЗСУ
14 сiчня, 18:29
Hосійська армія вже давно почала використовувати резерви людей і техніки, які вони запланували для своєї зимової кампанії
Офіцер Нацгвардії розповів, як тепла зима поламала плани росіян на фронті
12 сiчня, 17:59
Путіну важлива зустріч з Трампом сама по собі
Про зустріч Трампа і Путіна
10 сiчня, 19:45
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33
Найважливіше, що для популіста є – це всіма можливими способами добитися любові сьогодні
Чому популізм став невід'ємною частиною сучасної політики?
4 сiчня, 10:01
Білий дім повідомив про нову безпекову допомогу Україні найближчими днями
Білий дім повідомив про нову безпекову допомогу Україні найближчими днями
3 сiчня, 20:27
Український захисник зачитав вірш Володимира Сосюри
Військовий після повернення з полону прочитав вірш, присвячений Україні (відео)
30 грудня, 2024, 18:20

Соціум

У Придністров'ї люди вийшли на протести через припинення постачання газу (фото)
У Придністров'ї люди вийшли на протести через припинення постачання газу (фото)
Британська розвідка назвала кількість убитих солдатів КНДР на Курщині
Британська розвідка назвала кількість убитих солдатів КНДР на Курщині
Польща встановлює нові умови для працевлаштування іноземців
Польща встановлює нові умови для працевлаштування іноземців
Уражено один із найбільших НПЗ у Росії. СБУ розкрили деталі «бавовни» у Рязані
Уражено один із найбільших НПЗ у Росії. СБУ розкрили деталі «бавовни» у Рязані
«Наймасштабніша операція з депортації». Поліція США заарештовує сотні мігрантів
«Наймасштабніша операція з депортації». Поліція США заарештовує сотні мігрантів
«Мамо, пробач за все». Нові деталі пожежі в турецькому готелі, де заживо згоріли 78 людей
«Мамо, пробач за все». Нові деталі пожежі в турецькому готелі, де заживо згоріли 78 людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 січня 2025
39K
День ангела Ксенії 2025: привітання, яскраві листівки та вірші
32K
Українці масово скуповують житло в одній із сусідніх країн
14K
Ідентифіковано росіянина, який розстріляв полонених бійців на Донеччині (фото)
14K
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже дві години
Сьогодні, 03:41
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
Вчора, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
Вчора, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:09
Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
22 сiчня, 04:44

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua