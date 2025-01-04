Буданов розповів про головну проблему, із якою доведеться боротися ЗСУ у 2025 році

Українській армії належить знайти технологічне рішення, щоб протистояти з новій технології росіян

Збройні сили України поки що перемагають у війні дронів. Однак росіяни почали масово використовувати безпілотники з оптоволокном, і це є проблемою. Таку заяву в інтерв’ю телеканалу «Рада» зробив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. «Це величезна для нас зараз проблема, тому що засобами РЕБ їх (дрони з оптоволокном, – ред.) зупинити неможливо», – сказав Буданов.

Головний розвідник додав, що 2025-го року шукатимуть спосіб протидіяти технології росіян.

«У наступному році будемо, думаю, всі разом шукати якесь технологічне рішення, як боротися з величезною кількістю таких апаратів», – поділився Буданов.

Нагадаємо, 31 грудня воїни ГУР вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою морського дрону Magura V5. Зазначається, що згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР МО України у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу Group 13 за допомогою оснащених ракетами морських дронів Magura V5 знищили два російські гелікоптери Мі-8.

Раніше російські пропагандисти заявили, що 31 грудня над Чорним морем українці знищили одразу два вертольоти Мі-8 з екіпажами. Про це повідомляють російські Telegram-канали. Зокрема росіяни пишуть, що таких болісних втрат у них не було з 2022 року.

До слова, знищення російського гелікоптера Мі-8 за допомогою морського дрона є історичною операцією. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону. Як зазначив Буданов, дрони Magura V5 і раніше кілька разів атакували повітряні сили противника. Однак тоді російська техніка все ж «дотягувала»до берегової лінії, хоч і була підбита.