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    Події в Україні

    Розвідка успішно евакуювала військового з окупованої території

    Розвідка успішно евакуювала військового з окупованої території
    фото: пресслужба розвідки

    Українського захисника вивезли з Півдня країни

    Розвідка та детективи Національного атикорупційного бюро успішно евакуювали з тимчасово окупованих територій. Військовослужбовця. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

    Зазначається, що під час евакуації солдат не зазнав жодних ушкоджень й успішно був переданий командуванню.

    Як повідомляє розвідка , з початку повномасштабного вторгнення Росії, було проведено більше 10 вдалих операцій по евакуації з тимчасово окупованих територій.

    «З початку повномасштабного вторгнення Головне управління розвідки разом з колегами з інших відомств провели більше 10-и вдалих операцій по евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їх родин, представників виконавчих органів та матеріальні цінності державного значення», – пише пресслужба розвідки.

    Як раніше заявила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, мешканці тимчасово окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, повинні максимально швидко евакуюватись всіма можливими способами, аби Збройні сили могли звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку цивільне населення.

    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація солдат евакуація #stoprussia
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    Розвідка успішно евакуювала військового з окупованої території