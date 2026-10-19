Рубіо прокоментував можливу зустріч Путіна, Трампа та Сі

Держсекретар зазначив, що Вашингтон бачить у війні лише негативні наслідки, серед яких ризик втягування в конфлікт інших країн

Рубіо сказав, що американський лідер хотів би, щоб війна між Україною та Росією закінчилася

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що обговорювалася можлива зустріч російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Коментуючи ймовірність тристоронньої зустрічі Рубіо зазначив: «Про таку зустріч ходять розмови. Я не знаю, чи її вже остаточно узгоджено, але президент висловився чітко. Він хотів би, щоб війна між Україною та Росією закінчилася».

Держсекретар додав, що Вашингтон бачить у цій війні лише негативні наслідки, серед яких ризик втягування в конфлікт інших країн.

Нагадаємо, Росія виступила з пропозицією провести в листопаді зустріч російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна. Кремль прагне домовитися про завершення війни на вигідних для Москви умовах, водночас запрошувати президента України Володимира Зеленського на переговори не планують.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що останні дії Сполучених Штатів виглядають як спроба змусити Україну погодитися на поступки Росії.

Глава держави зазначив, що вживалися заходи, спрямовані на переконання України капітулювати. Водночас він наголосив, що не стверджує про свідоме прагнення американських партнерів завершити війну за рахунок України.