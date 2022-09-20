Стало відомо, кому належить рука із синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі

Мешканка Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі

Рука із синьо-жовтими браслетами з поховання під Ізюмом належить військовому ЗСУ

Завдяки фотографії руки людини з синьо-жовтими браслетами, яка облетіла весь світ, родичі впізнали тіло загиблого воїна ЗСУ. Це - 36-річний боєць 93-ї бригади «Холодний Яр» Сергій Сова. Про це повідомляє Обласний інформаційний штаб Дніпропетровщини.

«Стало відомо, що рука з синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі - це фрагмент тіла військового з Нікополя. Ця фотографія з процедури ексгумації облетіла весь світ – вражаючий знімок почорнілої руки із браслетом патріотичного кольору», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мешканка Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі. Це – 36-річний боєць 93-ї бригади «Холодний Яр» Сергій Сова. В українського захисника залишилась дружина та двоє маленьких дітей.

Син загиблого воїна уже написав звернення до президента України з проханням передати родині тіло батька, щоб з почестями поховати героя України.

Сергій Сова захищав Україну від 2014 року. За свою службу військовий був нагороджений численними відзнаками.

Нагадаємо, в Ізюмі слідство ексгумувало тіло цивільного чоловіка зі слідами тортур. У нього, повідомив судмедексперт після візуального огляду, були зв’язані руки за спиною та відрізані геніталії.

Як повідомлялося, на околиці Ізюму виявили поховання майже з 500 могил. В основному в них поховані цивільні, які загинули в період окупації російською армією. Виявили також братську могилу із тілами 17 українських військових. Слідство встановлює їхні особи.

Також у звільненому Ізюмі на Харківщині практично повністю зруйнована критична інфраструктура. Її відновлення займе певний час.