Ексдепутатка Надія Савченко назвала головну умову справедливої мобілізації

Головною проблемою Савченко вважає відсутність зрозумілої перспективи завершення служби та системної ротації

Колишня народна депутатка, а нині майор ЗСУ, заступник командира батальйону з бойової роботи Надія Савченко пояснила, яку мобілізацію вважає справедливою. Як інформує «Главком», свою думку вона висловила під час інтерв’ю Наталі Влащенко.

За словами Надії Савченко, справедлива мобілізація має передбачати чіткий термін служби та гарантовану ротацію, після якої військові зможуть повернутися до цивільного життя. Розмови про те, що одні люди можуть служити в тилу – наприклад, працювати санітарами чи кухарями, – а інші йти на передову, не розв'язують проблему. Савченко назвала такі аргументи «улюбленими ухилянтськими темами».

Військова переконана, що в армії немає професій, які можна вважати цілком небойовими. Як приклад вона навела підхід у своєму батальйоні, коли новоприбулі спочатку проходять підготовку в піхоті, а вже потім, з огляду на здібності та навички, отримують відповідні завдання.

«Ти спочатку пройди в самий край, для того, щоб зрозуміти на межі смерті, для чого будеш потім виконувати свої функціональні обов’язки», – пояснила Савченко.

Головною ж проблемою нинішньої мобілізації вона назвала відсутність зрозумілої перспективи завершення служби та системної ротації. На її думку, військові могли б погоджуватися на тривалий термін служби, якби знали, що після визначеного часу їх гарантовано замінять.

«Якби нам сказали: «Ви воюєте три роки, через три роки вас повністю замінять інші, ми б погодилися», – зазначила вона.

Савченко наголосила, що після повернення військовим потрібен час, аби відновити життя, яке змінилося за роки служби, – налагодити побут і стосунки з родиною.

«Справедлива мобілізація – це часова мобілізація. Воюємо всі, але всі обмежений термін», – підсумувала вона.

Як повідомляв «Главком», навесні 2026 року Надія Савченко отримала чергове військове звання. Вона стала майором Збройних сил України.

Також Савченко спростувала чутки про те, що вона знову потрапила в полон до росіян.